Zase v tom lítám. Nemám to pod kontrolou, říká Mašková o boji s bulimií

„Trošku se tady rozepíšu, protože mám potřebu vám to říct. A je to pro mě těžké. Cítím se tak, jako bych znovu prohrála. Zase v tom lítám (PPP) … Svou touhou po NESMYSLNÉ DOKONALOSTI a ve stresových situacích, nebo když mám strach ‚si ulevit‘ tím, že půjdu zvracet, jsem své tělo dokázala dostat do takového stresu, že si vytvořilo chronický zápal v očích,“ začala zpěvačka příspěvek na Instagramu.

Zkratka PPP značí poruchy přijmu potravy, mezi něž se řadí i bulimie, psychické onemocnění, které se vyznačuje nutkáním střídavě se přejídat a pak se natrávené potravy zbavovat vyvoláním zvracení či průjmu. Více o bulimie se dozvíte v našem podcastu:

„Tělo mi říká, tak už SAKRA PŘESTAŇ! TOHLE NEZVLÁDNEME! Velice často jsem chodila s podlitinou pod okem, ne, nikdo mě nezmlátil, to jsem si udělala já a moje hlava v záchodové míse. Ptají se: ‚Co se ti stalo?‘ Já: ‚Popraskaly mi žilky, když jsem čistila koberec.‘ Ach bože, jak UBOHÉ VÝMLUVY!“ pokračovala.

Celou věc začala vážně řešit a pravidelně dochází na terapie a s terapeutkou je v kontaktu v podstatě každý den. Zpěvačka si uvědomila, že to nezvládne sama a chce si nechat pomoct.

„Asi jste si všimli, že každý den přidávám stories z fitka. Ano, chodím každý den, někdy i dvakrát a vím, že to není taky dobré přehánět. Momentálně mi to pomáhá nebýt s hlavou v záchodové míse. Snažím se a bojuji. A teď už poslední věc, PPP trpí čím dál tím víc lidí a já tím chci říct, že nejste sami, jsem s vámi a prosím vás, ať to nenecháte dojít daleko. Vyhledejte pomoc, dovolte si sami sobě pomoct. A já věřím a vím, že to zvládnu, protože mám kolem sebe lidi, kteří mě milují a podporují,“ dodala.

Tereza Mašková bojuje s bulimií od svých čtrnácti let. Vše odstartovalo vystoupením v show Česko Slovensko má talent, po kterém ji diváci kvůli tehdejší nadváze zahrnuli množstvím negativních komentářů. Zpěvačka kvůli nemoci výrazně zhubla a dočasně přišla o menstruaci.

Mašková je pátou vítězkou pěvecké soutěže SuperStar z roku 2018. Popovou a muzikálovou interpretku si lidé kromě jejího výrazného zastřeného hlasu pamatují i díky narůžovo obarveným vlasům. Jako zpěvačka zaskakovala za Terezu Černochovou ve skupině Monkey Business, účastnila se soutěže Česko Slovensko má talent či show Tvoje tvář má známý hlas a loni tančila ve StarDance.