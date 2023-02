Zpěvačka Tereza Mašková promluvila o smrti otce i problémech s bulimií

Pátou vítězkou pěvecké soutěže SuperStar se v roce 2018 stala Tereza Mašková, v současnosti popová a muzikálová zpěvačka. Lidé si ji kromě výrazného zastřeného hlasu pamatují díky narůžovo obarveným vlasům.

Na své druhé vydané album Svět je málo růžový zařadila i velmi osobní vzpomínkovou píseň Scházíš, kterou věnovala zesnulému otci. Ten zemřel při autonehodě, když jí byly čtyři a půl roku a její sestře dva roky.

„Táta jel tehdy s babičkou a tetou za svým dědečkem do České Třebové. Na zpáteční cestě měli autonehodu, někdo to do nich napálil. Auto se převalilo do příkopu a táta to nepřežil. Dodnes si pamatuji na moment, kdy to policie mámě volala. Položila telefon, začala plakat, pak se podívala na mě a mou sestru Veroniku a plakat přestala. Od té doby jsem ji plakat neviděla,“ vzpomíná Tereza v novém dílu pořadu 13. komnata. „Nechtěla jsem, aby to holky viděly,“ vysvětluje maminka zpěvačky.

Tereza Mašková a její mladší sestra Veronika

Sestry poté vyrůstaly v Třinci s matkou samy. Tereza smrt táty, po němž zdědila pěvecké geny, dlouho nedokázala přijmout. Dodnes tatínka v podobě hvězdy vyhlíží na obloze, neboť jí matka kdysi jako dítěti vštípila, že on je ta nejjasnější hvězda na nebi.

„Mamince bylo tehdy sedmadvacet, stejně jako bude brzy i mně. Měla tehdy dvě děti a musela se zkrátka postarat. Dodnes si nedovedu představit, jaké to pro ni bylo, vysvětlovat čtyřletému dítěti, co se stalo. Začala jsem se často zavírat do pokoje, kde jsem chtěla být sama, cítila jsem se prázdně,“ popisuje.

Tátu nikdy nepřestane postrádat, ale ulevilo se jí, když svůj smutek dokázala po letech vytěsňování emocí vložit do písničky. Největší oporou jí jsou její matka a mladší sestra Veronika.

Finalistky SuperStar 2018: zleva Tereza Mašková, Karmen Pál-Baláž a Eliška Rusková

Tereza se po základní škole přestěhovala do Prahy na internát, aby mohla studovat konzervatoř. Pro svou kariéru zpěvačky na sobě svědomitě léta hlasově i pohybově pracovala a omezovala se v jídle, aby na jevišti vypadala co nejlépe.

„Už jako dítě se účastnila Talentu, kde jsem zpívala a pak jsem na sociálních sítích zažila šikanu. Psali mi, že jsem ošklivá, že vypadám tak a tak… Začala jsem kvůli tomu sama sebe vnímat úplně jinak. Ptala jsem se sebe i mamky, jestli jsem opravdu tak ošklivá nebo divná a podobně. Plakala jsem, hrozně jsem to prožívala. Máma mi zakazovala o sobě číst články,“ popisuje.

„Když jsem byla starší a žila v Praze, neustále jsem poslouchala producenty, kteří říkali, že zpěvačka by měla vypadat tak a tak, musí být hezká, hubená… A tak se u mě objevila bulimie. To jsem tehdy vnímala jako nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak zhubnout. Říkala jsem si dobře, tak buď nebudu jíst, nebo se najím a půjde to ven,“ vysvětluje s tím, že samozřejmě věděla, že to, co dělá, není dobré a přesto milovala pocit hladu a hladovění a uklidňovalo ji vědomí toho, že nepřibere.

„Celkem to trvalo tři roky. Přestávala jsem s tím a pak opakovaně zase a znovu začínala. Byla jsem bílá jak stěna. Už jsem často ani nevnímala. Nikam jsem raději nechodila. Lidi si také začali všímat, že poté, co se najím, jdu rychle okamžitě na záchod. Už jsem neměla, jak se z toho vylhat. Pak se mi moc ulevilo, když jsem se s tím svěřila mamce. Později jsem vyhledala pomoc odborníků a všechno se postupně zlepšilo,“ říká Tereza Mašková.

Jako zpěvačka zaskakovala za Terezu Černochovou ve skupině Monkey Business, účastnila se soutěže Česko Slovensko má talent, show Tvoje tvář má známý hlas, zářila na Slavících a právě zkouší v Hudebním divadle Karlín hlavní roli v muzikálu Bodyguard, v němž zpívá hity Whitney Houstonové.

Je zasnoubená se svým přítelem, slovenským producentem Oliverem Žilákem, a chce se více věnovat vlastní tvorbě.

VIDEO: Tereza Mašková - Náš Příběh (ft. Marek Lambora):