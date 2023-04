Narůžovo jsem se obarvila omylem. Teď mi to dává sebevědomí, říká Mašková

„Divadlo je jiné. Nejsem herečka, a tak cítím úplně odlišnou nervozitu než před koncertem. Ale pak si to náramně užiju!“ říká s úsměvem zpěvačka.

Když jsi dostala nabídku z Hudebního divadla v Karlíně na roli Rachel v muzikálu The Bodyguard, kývla jsi hned?

Whitney Houston miluju, vždyť jsem na ní vyrůstala! Když přišla tahle nabídka, přiznám se, že to pro mě bylo těžké rozhodování. Do té doby jsem se muzikálům tak trochu vyhýbala. Vždycky jsem měla na prvním místě svoji sólovou pěveckou kariéru. Nerada sedím na dvou židlích. Teď jsem ale ráda, že jsem roli Rachel přijala. Moc mě to baví! Ten příběh diváky dojme, chytne za srdce. Ženy určitě!