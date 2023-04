Dětem by se měla před spánkem zakázat elektronika, říká neuroložka

Jak jsou na tom lidé, děti a dospívající se spánkem?

Protože se zabývám především poruchami spánku u dětí a dospívajících, vnímám to, že vzrůstá počet dospívajících, kteří mají problémy s takzvanou zpožděnou fází spánku. V období puberty dochází k pozdějšímu vylučování hormonu melatoninu, který navozuje spánek, a k tomu přistupuje to, že dospívající zůstávají dlouho do noci vzhůru, protože jsou na počítači nebo na telefonu. Pak usínají někdy i dlouho po půlnoci a rodiče je nemohou ráno vzbudit. Z mého pohledu je to nesmírně velký problém. Není bohužel nikdo, kdo by se téhle oblasti věnoval nějak systematicky, protože tam by měl působit nejen lékař, ale především psychoterapeut, který by pomáhal upravovat režim. My ani nemáme dítě nebo dospívajícího ke komu poslat, terapeutů je obrovský nedostatek.

Zkrácená doba spánku souvisí nárůstem psychiatrických onemocnění. Kromě již zmíněných úzkostných poruch a depresí narůstá kvůli ní výskyt obezity a kardiovaskulárních onemocnění.