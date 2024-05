Baristou snadno a rychle. Prodeje kávovarů v Česku rostou, zájem je i o kurzy

„Roste podíl přípravy kávy v domácnostech pomocí alternativních metod. Už to není jen o přípravě espressa, ale stále více lidí se zajímá o přípravu filtrované kávy. Jsou to lidé, kteří se o kávu zajímají, nebo ti, kteří potřebují mít neustále přísun kávy,“ řekl Kříž.

To potvrzuje například prodejce elektroniky Datart. V loňském roce síť prodala zhruba 80 000 kávovarů, většina z nich spadá do kategorie na domácí použití. „Sledujeme stále velký zájem o automatické kávovary, jejichž prodeje každoročně rostou rámcově o deset procent,“ potvrdil za Datart Tomáš Zezula. Automatický kávovar řetězec nabízí v cenách od 7 000 do 50 000 korun, kapslový stojí asi 1 500 korun.

Dá se i ušetřit

Domácí příprava kávy pomocí kapslových kávovarů je podle Kříže nejjednodušší způsob a také jeden z nejoblíbenějších. „Dále jsou velmi oblíbené automatické kávovary. U alternativních příprav jsou populární jak automatické, tak manuální překapávače,“ sdělil Kříž.

Výrazný nárůst zájmu o pákové kávovary pozoruje e-shop Alza. Na dotaz ČTK uvedl, že zájem o kávovary a presovače při srovnání roku 2022 s rokem 2023 vzrostl o více než 20 procent, obdobný trend sleduje i v letošním roce. Průměrná prodejní cena kávovarů v Alze je kolem 6 600 korun.

Zvýšený zájem potvrdil také Ivan Novák, jeden ze zakladatelů obchodu s baristickým vybavením CoffeeHub. „Průměrná útrata za kávovar a mlýnek je aktuálně zhruba 50 000 korun, před rokem 2020 to bylo asi 40 000 korun,“ řekl Novák.

Kříž ale podotkl, že především domácí příprava espressa většinou není udržitelnější než návštěva kavárny. „Pokud přípravě věnujete správnou péči, spotřebujete výrazně více kávy, energie i vody,“ uvedl Kříž. U přípravy domácí filtrované kávy se podle něj dá i výrazně ušetřit. Podle údajů spolku průměrně stojí espresso v kavárně 50 korun, filtrovaná káva od 60 do 80 korun.

„Největší zájem je o automatické kávovary s integrovaným mlýnkem,“ sdělila za prodejce kávy a spotřebního zboží Tchibo Eva Kotýnková. Dodala, že průměrně za kávovar zaplatí zákazníci 5 499 korun, investují přitom spíše do dražších strojů.

Káva jako rituál

Pražské školicí centrum Doubleshot,které v Praze funguje již od roku 2014, uvedlo, že v roce 2022 narostlo množství účastníků kurzu domácí přípravy kávy o 20 procent, loni o 15 procent. Ročně podle nich jde řádově o stovky domácích baristů. „Pro hodně lidí už je to i koníček, takový rituál. Vidíme velký zájem v celkovém porozumění toho, co za jednotlivé faktory ovlivňují finální šálek kávy,“ uvedla školitelka baristů Kateřina Myšková.

Dnes je to 140 let od doby, co Ital Angelo Moriondo získal patent na přístroj na výrobu kávy espresso. Tehdejší přístroj ty současné příliš nepřipomínal, otevřel ale cestu k rychlé a jednoduché přípravě oblíbeného druhu kávy.