Siamská dvojčata dostávají jen jeden plat. Pracujeme za dva, namítají

Když byli chlapci pouze dva měsíce staří, rodiče je opustili, protože se nedokázali vyrovnat s jejich zdravotním stavem. Mají dva trupy, dvě hlavy a čtyři ruce, ale jen dvě nohy. Hned po narození lékaři navrhovali jejich oddělení. Mělo by to ale za následek smrt jednoho z nich. A to tehdy rodiče nedovolili. Za to jsou jim dnes muži vděční, přestože se jich vzdali.

Vyrostli v dětském domově, kde se k nim prý hezky chovali a pomohli jim po dovršení plnoletosti sehnat práci. Měsíčně si vydělají v přepočtu necelých šest tisíc. Pracují dvanáct hodin denně a živí se jako elektrikáři. „Jsme dva lidé, nejsme jen jeden. Myslíme si, že by za naši práci mělo být větší finanční ohodnocení. Zastaneme práci dvou lidí a ne jen jednoho,“ sdělili muži.

S ohledem na jejich stav se k celé situaci vyjádřilo mnoho lidí a jejich příběh upoutal pozornost médií. Dvojčata věří, že právě díky tomu se jim podaří změnit jejich finanční ohodnocení. „Dost by nám to zlepšilo život. Peněz nemáme moc. Není to jednoduché,“ dodali pro server Daily Mail.