Žena má extrémně dlouhé vlasy, lidé jsou jimi fascinováni

„Když jsem byla malá, bylo jednodušší mít krátké vlasy. Vždy jsem ale věděla, že až to půjde, nechám si je narůst. V sedmnácti letech jsem se pro to rozhodla. Rostly vcelku rychle, a dokonce jsem na Ukrajině vyhrála několik soutěží, kde se poměřovala délka a kvalita vlasů. Byla jsem v televizi a v novinách a měla pocit, že jsem si splnila svůj sen. Pak jsem se rozhodla vlasy o dost zkrátit. Ale bylo to jako ztratit kus sebe. Od té doby už je opět nestříhám a nemám to ani v plánu,“ svěřila se žena.

Péče o vlasy je náročná. Aby měly požadovanou kvalitu, musí si kupovat drahé šampóny a pravidelně jim dopřávat vlasové kúry. Hodně času tráví i česáním nebo foukáním po umytí.

Dopřává si i kvalitní stravu a v jejím jídelníčku nesmí chybět ovoce, zelenina a dobrá čokoláda. Jak sama říká, neměnila by. A to i přes neobvyklý a pro ni nepříjemný zájem mužů.

„Chtějí mi na ně sahat. Ptají se mě, jestli jsou pravé, a podezřívají mě z toho, že mám někde napletené umělé prameny. Mnoho mužů mi za vlasy nabízelo dost velké peníze. Říkají mi o svých tajných touhách. Někdy to není příjemné,“ dodala pro server Dailystar.