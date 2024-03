Definice sexuálního násilí se mění, říká Weiss. Jak ale souhlasit s milováním?

Jak je možné, že za dva roky znásilňování nezletilé nevlastní dcery padne podmíněný rozsudek? Je Česko k sexuálním agresorům shovívavé?

Česká republika je ve srovnání s ostatními státy Evropské unie co do přísnosti trestání sexuálních deliktů včetně znásilnění na průměrné úrovni. Statistiky dokazují, že se u nás sexuální násilí trestá srovnatelně s jinými zeměmi. V jednotlivých případech se však mohou tresty velmi lišit, protože nemáme precedentní právo typu anglosaského, kde by precedentní verdikty určovaly další rozsudky v podobných případech. U nás je vždy na zvážení soudu, který je nejlépe s okolnostmi případu obeznámen, jak přísně potrestá toho kterého pachatele.

Když jsem mluvil o sexuálním násilí s tureckými policisty, měli mě za blázna. Nikdy se jim nestalo, že by jim nějaká žena oznámila, že byla znásilněna.