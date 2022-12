Sex a intimita jsou ve vztahu důležité. Problémy řešte včas

Po období počáteční často velmi intenzivní zamilovanosti, kdy se oba partneři mnohdy nechávají unášet na růžovém bezstarostném láskyplném obláčku, přichází později ve vztahu jakési pragmatické prozření, začínají se postupně objevovat první, často ale jen drobné přeháňky v podobě výměny názorů a prvních nesouhlasů, které obvykle pramení z fungování v každodenním životě.

Jakmile se později vztah přehoupne do dalších a dalších fází, je velmi důležité si uvědomit, že je třeba na něm stále více a více pečlivě pracovat, aby si i nadále udržel své pevné pouto. K tomu je důležitá nejen stále trvající zamilovanost, ale zejména vzájemná důvěra, porozumění a snaha o pochopení toho druhého. Chybět by tedy neměla intimita stejně jako pravidelný sex.

Právě intimita je v dlouhodobě fungujícím vztahu dvou lidí velmi podstatná a je třeba neustále na ní pracovat, upevňovat ji. Je totiž jakousi odezvou tomu druhému, určitou jistotou, že vztah stále funguje, že se může na svůj protějšek spolehnout. V časech dobrých i zlých.

Proto je vzájemná důvěrnost partnerů tak důležitá. Někdy se stává, zejména v dlouhotrvajícím svazku, že vztah nejprve zevšední a později, než si to partneři stihnou uvědomit, se vzájemné pouto mezi nimi vytrácí. Pak už bývá na záchranu vztahu dost často pozdě. Proto je třeba na intimitu pamatovat, protože bez ní vztah funguje jen velmi špatně.

Povzbuzujte a chvalte

Intimita je jakýsi souhrn vzájemné důvěrnosti, intimní blízkosti vůči druhému partnerovi. Od svěřování se se všemi možnými problémy a sdílení každodenních zážitků přes pochopení po uznání či psychickou pomoc. Zkrátka je to takový příjemný pocit, že se člověk může na svého partnera spolehnout, že má vedle sebe „parťáka pro život“.

Společně strávený čas se počítá Pohodový partnerský vztah podporuje kromě pravidelného sexu a intimity také společné trávení volného času, společné koníčky, společné návštěvy přátel, zkrátka společná zábava, která vás spojuje a je vám při ní spolu dobře. Oba se při ní uvolníte, pobavíte, získáte tak další společné zážitky, nové poznatky a možná, aniž byste si to uvědomovali, tím upevňujete i svůj vztah. A pokud máte zrovna pocit, že váš vztah za moc nestojí a potřebuje nějakou vzpruhu, vzpomínejte, co jste společně dříve rádi podnikali, kam jste například jezdili na výlety či dovolenou, a pokuste se vymyslet něco obdobného.

Zároveň je však důležité umět toho druhého vyslechnout, aby věděl, že jste tu pro něho. Ke spokojenému vztahu patří také pravidelné vzájemné projevy náklonnosti, ať už slovní, tedy povzbuzující, nebo tělesné, jako je polibek, doteky, objetí či mazlení. Právě časté fyzické kontakty utužují dobře fungující partnerský vztah. Neméně důležitá je ovšem i úcta a umění poděkovat.

Také to by mělo být ve vztahu samozřejmostí. Nezapomeňte ani na to, že muži mají rádi pochvaly. Pochvalte je třeba za donesený nákup, vynesené odpadky, za milé slovo vůči vám. Také to vztahu pomáhá.

Proč je sex důležitý

Ruku v ruce se vzájemnou intimitou je ve vztahu stejně tak důležitá i intimita fyzická, sex. Právě pravidelný sex napomáhá k udržení vztahu. Ale nejen to. Sex umocňuje fyzický kontakt s partnerem, jeho blízkost, vzbuzuje u obou příjemné pocity.

Má celou řadu dalších blahodárných účinků, a to na oba partnery. Zlepšuje náladu, stejně tak i fyzickou kondici, a ještě při něm spálíte nějaké ty kalorie. Omlazuje. Lidé, kteří se sexu pravidelně oddávají i ve vyšším věku, se navíc cítí mnohem mladší, svěžejší, fyzicky výkonnější i psychicky odolnější. Proto je i vzájemná sexuální přitažlivost ve vztahu velmi důležitá – a i o ni je třeba stále „pečovat“.

Nefunguje to v posteli? Zkuste sexkoučku

Pokud se v tomto ohledu objeví nějaký ten mráček na nebi, rozhodně si o tom s partnerem otevřeně promluvte. I když je dokázáno, že s délkou vztahu klesá zároveň také četnost pohlavního styku, rozhodně byste na něj neměli zanevřít. Proto, i v zájmu zachování partnerského vztahu, pokud jeden z partnerů není po sexuální stránce spokojený, měl by si o tom se svým protějškem otevřeně a v klidu promluvit, i když mu třeba takový rozhovor může být poměrně nepříjemný.

Postupně je pak třeba se snažit společnými silami znovu najít cestu ke vzájemné spokojenosti i v tomto směru. Celkem častým problémem může být rozdílný pohled na četnost pohlavního styku. Zatímco muži jej vyžadují častěji, ženy, zejména s přibývajícím věkem, hormonálními změnami s tím spojenými, péčí o rodinu, pracovním vytížením, únavou a tak podobně, si mnohdy na sex ani nevzpomenou, případně jen vyhoví svému partnerovi, ale na své potřeby a pocity nehledí. A tady může nastat problém, který se pak odráží i na celkové pohodě ve vztahu.

Pokud se situace nezlepšuje a partner se vám v tomto ohledu „vzdaluje“, nestyďte se a klidně vyhledejte odbornou pomoc, například u sexkoučky. Dokáže ve většině případů pomoci a poradí, jak znovuoživit ve vašem vztahu sexuální touhy a vášeň.

Článek vyšel v prosincovém vydání časopisu Zdraví.