Po chemoterapii nosila šátek. Takové tady nepotřebujeme, křičeli na ni

Když Kláře Kotlíkové na jedné z pražských křižovatek začal vedle stojící muž v autě nadávat do muslimek, myslela, že je to náhoda. „Zastavila jsem na červené, měla stažené okénko a najednou slyším, jak na mě volá, že takové jako já tady nepotřebujeme. Nejdřív jsem to nechápala, až po chvíli mi došlo, že je to kvůli šátku na mé hlavě,“ vzpomíná Klára na zážitek z loňského léta.