Šance, jak předejít rakovině prsu: ponořte se do své rodinné historie

Jaká je první rada, kterou dáváte pacientkám, když se u nich objeví karcinom prsu?

Neztrácet hlavu. Každý rok u nás onemocní osm tisíc žen, není to žádná raritní situace. Diagnóza to je ale závažná, protože by karcinom mohl postoupit dál do těla a stát se nevyléčitelným. Přístup musí být racionální, zachytit nádor co nejdřív. Nejhorší je, když si pacientka objeví nález v prsu a strčí hlavu do písku. Čeká, že se to nějak samo vyřeší. To se může jen zhoršit. Zanedbaný nádor může být smrtelný. Onkologie je akutní obor, čas hraje významnou roli. Přitom časný karcinom prsu může proběhnout tak příznivě, třeba jen jako kosmetická záležitost. Pacientku pouze obtíží tím, že absolvuje operační zákrok. Po něm už nemusí ani následovat žádná léčba, nebo jen hormonální terapie.