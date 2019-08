Ještě nemám po sezoně, říká muž, který porazil rakovinu protonovou léčbou

Když třetí biopsie prostaty potvrdila u Jiřího Roubínka diagnózu rakoviny prostaty, bylo jasné, že ho čeká operace. Místo naděje, že se znovu uzdraví, viděl však svou budoucnost černě. Obával se, že zákrok natrvalo změní kvalitu jeho života.

„Těžce jsem to snášel, protože jsem kolem sebe viděl smutné příběhy pánů, kteří za sebou operace už měli. Vzdálený příbuzný měl po operaci rakoviny prostaty problémy s pomočováním. Tři měsíce se zdržoval stranou a nechodil do společnosti,“ líčí své tehdejší pocity.

Podobnou diagnózu si v Česku vyslechne každý rok několik tisíc mužů. A mnozí z nich se po takové vyhlídce následků léčby poohlížejí po jiných možnostech. Bylo tomu tak i u Jiřího Roubínka.

V té době se shodou okolností doslechl poprvé o protonové terapii. Na klasickou léčbu však přitom nezanevřel a po konzultaci v Protonovém centru navštívil ještě urologickou kliniku v Praze, kde mu zástupce přednosty nalil čistého vína.

„Začal jmenovat: devadesátiprocentní impotence, stejné procento inkontinence a počítejte s tím, že celý váš život bude naprosto jiný,“ líčí Roubínek tehdejší prognózu, která rozhodně nebyla povzbudivá.

Rozhodl se protonovou léčbu vyzkoušet. Ani ta se ale neobešla bez problémů. Po dvou týdnech začal trpět bolestmi a potížemi s vyprazdňováním. „Primář mi ovšem vysvětlil, že ačkoliv je protonový paprsek úzký, aby nezasáhl zdravé orgány, i přesto se může stát, že se zčásti zasáhne i střevo. A to byl právě můj případ,“ vzpomíná Roubínek s tím, že po dalších dvou týdnech začala bolest ustupovat.

„Dá se říct, že do dvou měsíců jsem byl zase chlap, jak jen má být. Od té doby nepozoruji žádné obtíže.“

Opatrný optimismus

Strach o něj pochopitelně od začátku měla také jeho manželka. I ona sama v minulosti prodělala onkologické onemocnění.

„Na rozdíl od manžela jsem měla dobrou zkušenost s českým zdravotnictvím. Nedám na něj dopustit, myslím si, že máme opravdu dobrý systém, a doufala jsem, že můj muž dopadne stejně. S prostatou má ale zkušenost mnohem horší,“ vzpomíná paní Roubínková s tím, že sklíčená byla v době seznámení s diagnózou celá rodina.

Strašák českých mužů Rakovina prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů . Jen v roce 2017 byla v Česku tato choroba diagnostikována u 7 000 pacientů . Riziko onemocnění stoupá s přibývajícím věkem.

. Jen v roce byla v Česku tato choroba diagnostikována u . Riziko onemocnění stoupá s přibývajícím věkem. Dlouhou dobu se však vůbec nemusí projevovat a pacienti o něm nemusí nic tušit. Když už se nádor začne projevovat například bolestivým močením , jde většinou o značně pokročilé stadium. Mimo ohrožení ale nejsou ani mladší ročníky.

a pacienti o něm nemusí nic tušit. Když už se nádor začne projevovat například , jde většinou o značně pokročilé stadium. Mimo ohrožení ale nejsou ani mladší ročníky. „Onemocnění se netýká jen starších mužů, pokud v rodině touto chorobou již někdo trpí, vzrůstá riziko i u příbuzných,“ upozorňuje přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole docentka Jana Prausová.

Nejtěžší byla podle ní představa, že se její muž nesmíří s následky nemoci.

„S tím, že už jeho život bude prostě neplnohodnotný. Že se ztratí jeho optimismus, smysl pro humor i dobrá nálada. To všechno k němu totiž patří a já jsem se bála, že to bude nenávratně pryč. Ale není,“ dodává. Nakonec se podle ní z nebezpečné nemoci naopak stalo něco, co celou rodinu posílilo a stmelilo.

Dnes ve svých 69 letech Jiří Roubínek přiznává, že strachu z návratu rakoviny se nezbavil. Výsledky jeho kontrol však zatím stále vypadají velmi příznivě. A jeho stav tomu i odpovídá.

„Cítím se dobře. Už léta říkám, že se cítím tak dobře, že mám pořád sílu na to, na co mám chuť. Že jsem jako chlap ještě neskončil. Je mi 69 a nemám ‚po sezoně‘,“ ujišťuje.