Velká prsa jako problém. Veronika si je nechala zmenšit a je šťastná

Anketa: Co všecko vám velká ňadra komplikují? Lenka: „Sport. Například běhání s takovou zátěží je téměř nemožné.“ Ester: „Dlouho jsem měla problémy v intimním životě – styděla jsem se před partnerem svléknout.“ Kateřina: „Jsem docela úspěšná v práci, ale občas se mi donese, že je to jen díky prsům. Bez ohledu na to, jak moc dřu. To je mi líto.“ Lucie: „Výběr oblečení a spodního prádla je horor. Nejen, že skoro nic nepadne, ale ještě polovina z toho vypadá vyzývavě.“