Pásový opar se může objevit kdekoli na těle, bolest bývá nesnesitelná

Ještě donedávna o něm čtyřiapadesátiletá Alena vůbec nepřemýšlela. Ale dneska se jenom při vyslovení jeho jména zachvěje. Pásový opar se u ní stejně jako u jiných pacientů začal rozjíždět pomalu.

„Jenom mě tak svědilo něco na zádech. Manžel mi řekl, že tam je nějaká zarudlá skvrnka, ale malá. Tak jsem to nechala být,“ vypráví o tom. Třetí den už jí ovšem bylo ouvej.

„Vyrážka se roztáhla v několika pruzích po zádech. Svědila a pálila jako čert. Na omak bylo celé místo bolestivé, nemohla jsem se ani pořádně obléknout, protože když jsem se ho čímkoli dotkla, nastalo utrpení,“ popisuje své trápení.

V tu chvíli už se vydala k lékaři. A to bylo to nejlepší, co mohla udělat. Pásový opar je totiž nejen nepříjemný, ale dokáže být i zákeřný. „Vyskytuje se vždy v pásech po těle. Většinou platí, že když se objeví na jedné straně, třeba na zádech, nepřesouvá se dopředu na břicho,“ uvádí dermatoložka Avi Varma.

Kdo je v ohrožení lidé starší 60 let

pacienti s nemocemi, které ohrožují jejich imunitu (HIV, cukrovka)

jedinci procházející chemoterapií nebo ozařováním ti, co berou některé druhy léků – hlavně steroidy nebo ty nutné po transplantaci orgánu

těhotné ženy

osoby, co už s pásovým oparem v minulosti bojovaly

Alena měla ještě docela snesitelné příznaky, i když o tom sama někdy pochybuje. Bývá ovšem hůř. „Kromě věčné únavy bojují lidé také s nechutenstvím, bolestmi hlavy, svalů i kloubů anebo přecitlivělostí na světlo. Běžnou komplikací je také zvýšená teplota,“ vypočítává odbornice.

Nikdy si nepůjčujte ručníky a osušky

Navíc mohou tyto příznaky přerůst do skutečně velkých potíží. A pak je tu ještě jedno nebezpečí – pásový opar je virově infekční nemocí, která se může přenášet z člověka na člověka.

„Jenom tím, že s ním pobýváte v jedné místnosti, se to nestane,“ vysvětluje lékařka a pokračuje: „Museli byste přijít do přímého kontaktu s puchýřky, které na postiženém místě vzniknou.“

To neznamená jenom se dotyčného člověka přímo dotknout. „Stačí, když se třeba utřete do jeho ručníku. Zdravá osoba navíc musí mít nějakou oděrku nebo ranku, kterou se infekce dostane do těla.“

Všeobecně se proto doporučuje být ohleduplný k ostatním a nechodit na místa, kde hrozí tato kolize, tedy hlavně do veřejných bazénů nebo posiloven. Léčba jako taková není po odhalení příčiny složitá.

Důležité je posilovat imunitu

„Dostala jsem nějaká antivirotika a hodně vitaminů a minerálů, hlavně déčko, céčko a omega 3 a echinaceu. Za dva týdny už byla situace lepší, jenom se mi z puchýřků staly strupy, a tím to svědilo ještě víc. A nemohla jsem se mýt, jen jsem se tak ošplouchávala vlažnou vodou,“ vyjmenovává Alena s tím, že dané místo ještě promazávala speciální mastičkou.

I když to tedy nebylo nic strašného, nevzpomíná na to ráda. „Nejvíc mě děsilo, že se mi opar dostane do oka. Tím mě všichni strašili,“ říká. A skutečně to není legrace. „To se pak mohou utvořit vředy na rohovce a všechno může skončit i trvalým poškozením zraku. Nejběžnější je v tomto ohledu zelený zákal,“ varuje i dermatoložka.

A jelikož nikdy nevíte, kdy, kde a proč se vám takový pásový opar vytvoří, chce to hodně dbát na prevenci. „Základem je nepůjčovat nikomu ručník ani hygienické prostředky a dodržovat základní principy hygieny jako pravidelné mytí rukou, dezinfekci a podobně,“ nabádá odbornice.

Zdůrazňuje ale i důležitost posílení imunity. „Nejlíp je to udělat stravou. Jezte hodně kurkumy, zázvoru, ale i cibule nebo zelí,“ radí expertka. Výborné jsou také citrusové plody, česnek a rostlinné oleje. Vynechte naopak cukry.

Snažte se i přiměřeně hýbat a dobře spát. Žijte bez stresu a zkuste občas také jinou než horkou vodu. Ta vlažná nebo dokonce studená vaše tělo totiž zocelí.