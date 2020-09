Co dýcháme? O letadlech, komínech i oknech z plastu s Janem Hovorkou

12:00

Člověku v klidovém stavu projde plícemi za minutu asi deset litrů vzduchu. Za den je to zhruba 20 kilogramů. „Nejste schopni do sebe dostat 20 kilo potravin nebo tekutin denně, kdežto u vzduchu je to běžné. Je to u člověka naprosto největší výměna hmoty mezi organismem a prostředím. Proto je kvalita ovzduší tak důležitá,“ říká RNDr. Jan Hovorka, vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší v Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.