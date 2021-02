Endoprotéza je časově omezená, podobně jako sjeté pneumatiky, říká ortoped

O ortopedech se říká, že chtějí řezat za každou cenu. Co je na tom pravdy?

Většinou platí, že čím mladší ortoped, tím častěji a raději operuje, protože se chce učit a nasávat zkušenosti. Starší ortoped se může uchylovat spíš ke konzervativní léčbě, která je v našem oboru základ. Ze zkušenosti na vlastním těle vím, že žádná operace není bez ztráty kytičky. Proto by si každou operaci měl člověk dobře rozmyslet. Pokud má možnost konzervativní léčby, měl by ji využít.