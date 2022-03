Zvířecí orgány? Stojíme na začátku převratné doby, říká šéf Transplant centra

Každý medicínský obor má nějaké své bolavé místo. Co trápí transplantologii?

Jednoznačně nedostatek kvalitních orgánů k transplantaci. Přestože je dárcovský program v Česku na špičkové úrovni a počty transplantací jsou u nás skutečně výborné, nemůžeme transplantovat všechny, kdo by to potřebovali. V případě transplantací ledvin, což je můj obor, získáváme 60 % orgánů od zemřelých dárců, kteří jsou staří. Většina z nich má také nějaké komorbidity, tedy přidružené nemoci, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka a podobně, takže jejich ledviny nemají takovou kvalitu jako od mladších dárců.

V Americe je to ještě přísnější. K transplantaci například nepustí masivního kuřáka. prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. šéf Transplant centra a Kliniky nefrologie v pražské nemocnici IKEM