Sedm nezdravých jídel, kterým se v supermarketech raději vyhněte

1. Ořechová másla s příchutí čokolády

Ořechová másla jsou trendy potravinou s nálepkou „zdravá“, což může být pravda, ale pouze za předpokladu, že člověk nesní celé balení na posezení a jedná se skutečně pouze o čisté rozmixované oříšky.

„Klasické ořechy a ořechová másla jsou dobrým zdrojem tuků, ale je nutné mít na paměti, že mají vysokou energetickou hodnotu, proto je potřeba si ohlídat denní množství,“ vysvětluje hlavní nutriční specialistka Ing. Monika Bartolomějová ze sítě výživových poraden Nutriadapt.

Stejně tak je důležité, aby bylo ořechové máslo vyrobené buď z přírodních nebo z šetrně pražených oříšků a nebylo ničím „vylepšené.“ Na trhu se totiž objevují ořechová másla, která jsou smíchaná například s mléčnou čokoládou, slaným karamelem nebo obsahují křupavé kousky nějaké sušenky.



2. Dietní nápoje ochucené umělými sladidly

Řada lidí se nedokáže vzdát svého oblíbeného nápoje, jako je například Coca Cola a myslí si, že když klasickou variantu nahradí tou dietní, je to zdravější.

„U většiny nápojů tohoto typu výrobce sice odstranil klasický cukr, ale nahradil ho umělými sladidly, u kterých některé studie prokázaly, že narušují kontrolu chuti k jídlu. Objevují se i studie, které upozorňují na zdravotní rizika způsobená častým pitím těchto nápojů. Z hlediska zdraví i štíhlé linie je proto nejlepší volbou pití čisté vody, kterou si můžete ochutit například šťávou z čerstvého citronu, nastrouhaným zázvorem nebo okurkou,“ radí zakladatelka společnosti Lifefood zabývající se výrobou raw produktů Tereza Havrlandová.

3. Odtučněné jogurty s obsahem škrobů

Stále ještě můžete narazit na výživové poradce, kteří vás budou přesvědčovat o tom, že zhubnete jedině na nízkotučných potravinách. Přitom tuky, které se přirozeně vyskytují v potravinách, zajišťují delší sytost a jsou pro tělo obecně prospěšné.

„Dlouhodobě zastávám názor, že se tuků v potravinách nemusíme bát. Klíčové je jíst kvalitní tuky, ve správné míře a v kombinaci s dalšími živinami. Mléčné výrobky ochuzené o přirozeně se vyskytující tuky, čímž mohou mít i snížené množství vitaminů rozpustných v tucích, které navíc obsahují nemalé množství cukru a škrobu, nám z výživového hlediska nic nedají. Mimo to obsahují také nejrůznější ochucovadla, protože právě tuk je nositel chuti,“ tvrdí Monika Bartolomějová.

4. Rybí prsty bez ryby

„Máte-li chuť na rybu, kupte si adekvátní pokrm z ryb, který má dostatečné výživové hodnoty, nikoliv nezdravý polotovar, jakým jsou rybí prsty,“ varuje Tereza Havrlandová. Pod názvem rybí prsty se totiž prodává zmrazený polotovar z rybího masa v těstíčku ze strouhanky, přičemž obsah rybího masa se pohybuje od 22 do 70 procent.



Pokud sáhnete po balení, kde je obsah ryby minimální, můžete si tak být jistí, že se váš oběd skládá především ze strouhanky, mouky nebo škrobu. „Obecně polotovary nedoporučuji. Pokud potřebujete rychlou večeři, připravte si rybí filé, které velmi zlehka opečte na másle s citronovou šťávou. Je to hned a svému tělu prospějete o sto procent víc,“ radí Monika Bartolomějová.

5. Šunkové salámy bez masa

Podobně jako některé rybí prsty vedle ryby jen ležely, jsou na tom i některé salámy. Bez ohledu na to, jestli je šunka vyrobená z masa hovězího, vepřového nebo obou zároveň, případně je salám drůbeží, měl by obsahovat co nejvyšší podíl masa (min. 85 procent a víc).

„Kromě množství masa je však důležité zaměřit se také na obsah tuku, soli, konzervantů, barviv, emulgátorů a dalších aditiv. Bohužel u pultového prodeje tyto informace mnohdy chybí, prodavačky často nejsou schopné tuto informaci dohledat a zákazník se na to nechce ptát,“ říká Monika Bartolomějová a milovníkům uzenin doporučuje, aby investovali do šunkovaru a naučili se vyrábět si kvalitní šunku bez éček sami doma.

6. Müsli tyčinky a cereálie narvané cukrem

Ve zdravých koutcích v supermarketech se to jen hemží nejrůznějšími müsli tyčinkami a rádoby zdravými cereáliemi, kterými však ve skutečnosti velkou službu svému tělu neprokážete.

„Klasické müsli tyčinky jsou zpravidla různé zdroje cukrů a mají vysoký glykemický index, což se pojí se zdravotními riziky. Pokud si chcete zamlsat, sáhněte raději po čerstvém ovoci nebo si přečtěte složení na tyčince. Dobrou variantou mohou být kvalitní raw tyčinky, ale i u nich je potřeba číst složení,“ doporučuje Tereza Havrlandová.

Co se týká snídaňových cereálií, ať už křupavých müsli, nebo kukuřičných lupínků, i ty jsou velmi často slazené. „Přídavkem v těchto směsích je například cukerný sirup a v některých jsou použité nevhodné tuky,“ vysvětlujete Monika Bartolomějová. U kukuřičných lupínků je problémem vysoký glykemický index, obsah soli, nízký obsah vlákniny a také to, že jde o zpracovanou potravinu bohatou na sacharidy.

7. „Dia“ čokolády plné fruktózy

Na trhu se objevují výrobky, které se tváří jako zdravé. V některých případech obsahují informaci o tom, že mají nízký glykemický index, takže mohou vyvolat dojem, že jsou vhodné pro diabetiky. Je třeba však číst složení a trochu se v něm vyznat.

Zajímavost: Věděli jste, že označení DIA se už delší dobu prakticky nepoužívá? Přesto je ho možné čas od času, například u sladkostí, ještě najít. Označení DIA totiž není přímo zakázáno, nicméně dnes se jejich označování řídí vyhláškami ministerstva zdravotnictví č. 54/2004 o potravinách pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů a č. 450/2004 o označování výživové hodnoty potravin.

„Zásadní problém, ať už jde o čokoládu, nebo jinou takto působící potravinu, může spočívat v obsahu některých cukrů, které jsou nejen pro diabetika nežádoucí. Příkladem je fruktóza, která se nachází zejména v ovoci, díky čemuž se někteří mylně domnívají, že jde o zdravou formu cukru,“ vysvětluje Bartolomějová.



Fruktóza je jednoduchý cukr a pokud začneme fruktózou sladit, začneme ji jíst v koncentrované podobě, tělo může mít problém s jejím zpracováním. Mimo to nadbytek fruktózy může vést k obezitě a odborníci se shodují také na tom, že stojí za zvyšujícími se počty jedinců se steatózou (ztučněním) jater.