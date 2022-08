Holí jsem si propíchl nohu. Chytil jsem tetanus a bojoval o život

Jednalo se o naprosto běžný výlet, při kterém nás čekala dvanáctikilometrová trasa po Křivoklátsku. Počasí nám přálo, měli jsme už za sebou pět kilometrů a následoval obtížnější úsek – mírné stoupání po nerovném povrchu. Měl jsem trekové hole, což bylo štěstí, protože to klouzalo.

Najednou jsem ale špatně došlápl. Bota mi sjela po kořenu a navzdory snaze to ustát jsem padl obličejem na zem. Ucítil jsem prudkou bolest v levém stehně, jak se mi do něj zabodla ostrá špička zabahněné hole, a celé místo se zalilo krví.

Ostatní se okamžitě zastavili a snažili se mi pomoct. Přetočili mě na záda, končetinu zaškrtili a zavolali záchranku.

Mezitím se mi ale začala motat hlava a bolest sílila. Jeden z přátel se mě zeptal, zda jsem očkovaný proti tetanu, protože hlína byla všude a dost možná i v ráně. Uvědomil jsem si, že od posledního očkování uběhla už docela dlouhá doba. Nikdy jsem si tyhle věci moc nehlídal, teď jsem měl na sebe vztek, ale bylo už pozdě.

Týdny v bolestech

Naštěstí jsme nebyli hluboko v lese a pomoc se k nám dostala do dvaceti minut. Mně to ale přišlo jako věčnost. Záchranáři přiběhli, zafixovali ránu a rychle mě naložili do sanitky. Po příjezdu do nemocnice jsem dostal dávku proti tetanu a jel jsem rovnou na sál. Když jsem se po operaci probudil na pokoji, všechno mě bolelo.

Doktoři zjistili, že jsem skutečně dostal tetanus – nezpůsobila to hlína v ráně, ale narezlý konec trekové hole. Ihned mi proto nasadili léčbu, aby zamezili rozšíření infekce. Přesto se po několika dnech můj zdravotní stav zhoršil.

Měl jsem silné křeče žvýkacích svalů, což mi znemožňovalo otevřít ústa. Křeč se postupně rozšířila po celém obličeji. Neustále jsem trpěl velkými bolestmi, až mi lékaři museli zvýšit dávky léků. Bolesti trvaly ještě asi dva týdny.

Začínám znovu

Léčba naštěstí začala postupně zabírat a za další tři týdny jsem už následky tetanu tolik nepociťoval. Křeče a bolesti konečně odezněly a já jsem byl propuštěn do domácí péče. Musel jsem se šetřit a do běžného života jsem se vracel pomalu.

Už je to víc než půl roku, co jsem doma. Stále však nejsem zcela samostatný a procházku na delší vzdálenost nezvládnu.

Těším se, až budu úplně zdravý a budu moct zase vyrazit s klubem na túru. Tehdy v lese jsem měl štěstí. Myslím, že bez rychlé první pomoci to mohlo dopadnout podstatně hůř. Na výšlapech budu příště opatrnější – a hlavně si pohlídám očkování!