Po spalničkách a černém kašli hrozí záškrt, varuje epidemioložka

Onemocnění tříletého chlapce z Brna tetanem bylo v posledních třinácti letech třetím evidovaným případem propuknutí této nemoci, proti níž se v České republice očkuje povinně. Je to hodně, nebo málo?

Tři případy za třináct let – ve srovnání s některými státy Asie nebo subsaharské Afriky to není tak zlé, vzhledem k tomu, že jedním z těch předchozích případů byla navíc pětasedmdesátiletá žena, které očkování vypršelo, a druhým muž vietnamské národnosti, u něhož informace o očkování chyběla. Případ toho malého chlapce je ovšem velmi závažný. Pro mě z toho plyne mimo jiné alarmující potřeba očkovacího registru, o jehož zavedení bychom měli maximálně usilovat. V současnosti totiž nemáme přesnou představu o tom, kolik dětí očkovaných je a kolik není. Děje se to pouze administrativní kontrolou proočkovanosti, kterou nařizuje ministerstvo zdravotnictví.