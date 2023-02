Krevní testy mi zachránily život. Rakovina prostaty se odhalila včas

Dostavil jsem se tehdy k lékaři po dlouhé době, jenom si zařídit potravinářský průkaz. Doktor mi trochu vyčetl, že jsem v posledních letech zanedbával prevenci, a řekl, že je tedy třeba udělat komplexní vyšetření a také odběry krve. Navíc mi doporučil, že po padesátce je dobré se zaměřit i na hodnoty PSA, takzvaného prostatického specifického antigenu.

Přišlo mi to zbytečné, nikdo v rodině ani blízkém okolí s prostatou problémy nemá. Ani já jsem necítil žádné obtíže.

Trochu mě zviklal fakt, že pan doktor prý za posledních pár měsíců tímto testem potvrdil karcinom prostaty u dvou svých pacientů. Dokonce o několik let mladších, než jsem já. To nakonec rozhodlo, i když se mi do toho vůbec nechtělo.

To jsem nečekal

Asi za týden jsem si šel do ordinace pro výsledky krevních testů. Kromě vysokého cholesterolu jsem měl i vysoké hladiny právě PSA. Lékař se obával, že by mohlo jít o rakovinu. Dostal jsem tedy žádanku na urologické vyšetření, kam jsem se ihned objednal. Bál jsem se, ale už jsem vůbec neváhal. Po vyšetření urolog mé obavy potvrdil.

Kromě vysokých hodnot PSA jsem měl také zvětšenou prostatu. Po dalších vyšetřeních stanovil diagnózu – rakovina prostaty. Byl jsem v šoku, vždyť jsem přece neměl vůbec žádné příznaky, nic z toho, co jsem četl o typických potížích: časté nucení na močení, problémy s vyprazdňováním, s erekcí...

Po prvotním šoku mě lékař alespoň trochu uklidnil tím, že mi onemocnění našli včas a že mám tím pádem velkou šanci na úplné vyléčení.

Po operaci jsem se zotavoval docela rychle. V nemocnici jsem dostal veškeré informace o tom, co dělat a jak rehabilitovat. Naštěstí mě lékaři ujistili, že úniky moči jsou určitou dobu po zákroku zcela normální. Zpočátku mě to dost vyděsilo.

Doporučili mi pravidelně posilovat pánevní dno, díky čemuž se tělo dostane rychleji zpět do formy. Snažil jsem se, únik moči není nic příjemného.

Vážím si zdraví

Žena a celá moje rodina mi byly velkou oporou a po celou dobu mé rekonvalescence mě uklidňovaly a pomáhaly mi. Za nějaký čas po operaci jsem se vrátil zpět do běžného života a zase začal chodit se synem na ryby. Více si vážím dříve banálních věcí, především pak svého zdraví.

Prevenci už rozhodně nepodceňuji a pravidelně chodím na všechna vyšetření. Nejen na urologii. Hlídám si i krevní testy, hladinu cholesterolu, cukr v krvi, krevní tlak. Chci tady být pro svou rodinu co nejdéle a ve formě.