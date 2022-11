Myslela jsem, že o nic nejde. Výtoky byly varovným signálem rakoviny

Občasné výtoky jsem měla už od puberty, ale nijak mi to nebránilo v běžném životě. Objevovaly se čas od času. Používala jsem různé vaginální tablety, konzultovala to se svou gynekoložkou a několik let žila celkem v pohodě. Pak se zjistilo, že mám rakovinu děložního hrdla. Čtenářka Linda napsala další díl seriálu Můj boj s nemocí.