Krvácela jsem mimo periodu. Ukázalo se, že mám rakovinu dělohy

Byla jsem máma, manželka, s mužem jsme doufali ve společného potomka, protože první dceru mám z předešlého manželství. Postupně se však začaly objevovat potíže, které mě hodně omezovaly v běžném životě. Třeba téměř nepřetržité špinění a krvácení mimo cyklus. Při vyšetření ultrazvukem nebylo nic vidět, gynekoložka mě pro jistotu poslala na hysteroskopii, podstoupila jsem i biopsii endometria.

Můj boj s nemocí Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Z nemocnice mě pouštěli se slovy, že tam nic špatného nevidí, že to vypadá na normální nález. Jen si počkat na výsledky biopsie. To bylo v prosinci 2019. Prožila jsem krásné Vánoce a Silvestra, tou dobou jsem ještě ani netušila, že existuje rakovina dělohy.

Novoroční šok

Dozvěděla jsem se, že mám onkologický nález. Po sdělení diagnózy jsem myslela, že paní doktorce špatně rozumím. Čekala jsem, že mi najdou maximálně nějaký zánět. Co bude dál? Po operaci? Nedokázala jsem si to srovnat. Ani nevím, jak jsem odtamtud odešla.

Přemýšlela jsem, jak to říct manželovi, chtěla jsem být klidná a silná. Pláč už jsem ale zastavit nedokázala a za dveřmi bytu jsem se prostě složila. Muž mi byl největší oporou a věřil, že to spolu dáme.

Jak to říct rodičům

Nejtěžší bylo třítýdenní čekání na operaci a oznámení diagnózy v rodině. První víkend jsem vůbec nespala, o diagnóze jsem neměla žádné informace a jen jsem přemýšlela, co bude s dcerou – každý rodič chce své dítě dovést do dospělosti. Naštěstí mě s manželem lékaři velmi brzy pozvali na schůzku, kde nám vše vysvětlili. Dokonce nám nabídli, jestli se ještě nechceme narychlo pokusit o potomka, že by se to možná zvládlo za pomoci asistované reprodukce a hormonální léčby.

To jsme okamžitě vyloučili, nejdůležitější pro nás bylo, abych mohla co nejrychleji podstoupit operaci a být tu zdravá pro svého muže a dceru. Další velkou výzvou bylo oznámení diagnózy rodičům. To ticho, když jsem jim to řekla, bylo šílené. Každý však potřebuje svůj čas na to, aby těžké informace zpracoval.

Hlavně prevence

Podstoupila jsem laparoskopickou operaci, při které mi byla odstraněna děloha, vaječníky a vejcovody. Vzhledem k tomu, že byl nádor odhalen včas a rakovina postihla méně než polovinu tloušťky myometria, nemusela jsem podstupovat žádnou další léčbu. V současné době jsem pod trvalým lékařským dohledem, jednou za půl roku chodím na prohlídky na gynekologii a jednou ročně na onkologickou kontrolu.

Genetické testy zjistily, že jsem nosičkou Lynchova syndromu. To pro mě byla další velká rána. Nechala se otestovat celá naše rodina a tento syndrom byl zjištěn rovněž u mamky a jejího bratra. S dcerou o své nemoci a jejích rizicích otevřeně mluvím. Už ví, jak je důležité, aby po dosažení dospělosti genetické testy podstoupila také. A všem ženám radím: Nepodceňujte každoroční preventivní prohlídky. Včasné odhalení nemoci dává mnohem vyšší šance na vyléčení.