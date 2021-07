Myslela jsem, že mám virózu. Málem mě zabil meningokok

Meningokokové infekce Jsou to velmi rychlá, agresivní a život ohrožující onemocnění, která se mohou projevit jako bakteriální meningitida (zápal mozkových blan či infekce míchy) nebo jako septikemie (krevní infekce).

Přenášejí se kapénkovou infekcí (např. při kašli, kýchání, líbání, také sdílením nádobí, ale i myši od počítače, ručníku, hraček) a mohou postihnout jakoukoli věkovou kategorii. Mezi ohroženější patří děti do čtyř let a dospívající mezi patnáctým až devatenáctým rokem věku.

Hlavními příznaky u meningitidy jsou: horečka, nevolnosti, vysoká citlivost na světlo, ztuhlost šíje a silné bolesti hlavy.

U septikemie: bolesti končetin, třes, bledá či skvrnitá kůže a malé nachové body (popř. vyrážka), které se rozvinou do větších červených nebo nachových lézí.

Na začátku působí jako běžná viróza, ale do 24–48 hodin může pacient podlehnout nebo mít doživotní následky (má je až sedm z deseti přeživších: amputace končetin, ztráta sluchu, problémy se soustředěním a s rovnováhou, selhávání orgánů, tinnitus, agresivní chování, deprese, nemotornost, opožděný vývoj u dětí, epilepsie či bolestivost kloubů).

Jedinou účinnou ochranou je očkování.