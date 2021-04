Jsem hluboce přesvědčen, že jednou spravíme i míchu, říká neurochirurg

Pamatujete si na svou první operaci? Co to bylo za případ?

Pamatuji, velmi dobře. Byl to syndrom karpálního tunelu, nejčastější nemoc z povolání. Přetnutí příčného vazu v zápěstí a uvolnění nervu je pro naprostou většinu neurochirurgů první operace, kterou dělají. Neurochirurgie se v klasickém slova smyslu zabývá kompletně nervovým systémem. Spadají do něj mozek a mícha jakožto centrální nervový systém a periferní nervy. Typicky se staráme o nervová traumata, operujeme degenerativní onemocnění páteře, jako například výhřezy plotének, a co se týče mozku, nejčastěji gliové nádory (glie je podpůrná tkáň v mozku, pozn. red.) a metastázy.

K čemu pacientovi bude, když mu odstraníme celý nádor, zlepšíme jeho prognózu délky života, ale zůstane nehybný na půl těla, neschopný mluvit nebo se o sebe postarat? Ondřej Bradáč neurochirurg