Co všechno odhalí krevní plazma. Ukáže na špatné stravování i užívání léků

Tato tekutá složka krve hraje klíčovou roli při výrobě léků, které jsou životně důležité například pro pacienty s poruchami imunity nebo hemofiliky. Proto je po ní taková sháňka.

Ač to málokdo ví, plazma tvoří přibližně 55 procent objemu krve. Druhou největší složku obsadí červené krvinky, následují bílé krvinky a krevní destičky.

„Laicky řečeno je plazma to, co nám koluje v žilách, když se odfiltrují krvinky a krevní destičky. Lidé mají představu, že krev je červená, ale ve skutečnosti je červená barva způsobena červeným krevním barvivem, takzvaným hemoglobinem, který je v červených krvinkách,“ uvádí Miroslav Šuta, lékař plazmaferetického centra Amber Plasma.

Když ji tedy odfiltrujeme, zůstane průhledná a lehce nažloutlá. „V plazmě jsou rozpuštěné všechny důležité látky od cukru po klíčové minerály, ale nacházejí se v ní i hormony či léky, pokud je člověk užívá,“ popisuje Miroslav Šuta. No a právě tyto látky mohou plazmu zbarvit. Tím pádem dokáže odborníkovi prozradit spoustu věcí o člověku, na kterého se dívá.

Bílá barva může značit problém

Nevěříte? Máme konkrétní příklady. Třeba u mužů, kteří mají vysokou hladinu testosteronu, může být plazma výrazně jantarová. Mají ji takovou hlavně mladší ročníky. Poznat se dá i to, zda žena užívá antikoncepci. Pokud ano, bývá její plazma nazelenalá. To jsou ještě legrace. Ale třeba bílá, žlutobílá či bílo-šedá už značí, že člověk v uplynulém dni zkonzumoval nebo konzumuje tučná jídla. Taková plazma se bohužel nedá darovat a člověk, který ji má, by měl změnit jídelníček.

„Pokud to neudělá, hrozí mu spousta nemocí, hlavně ty srdečně-cévní. Tučná jídla zvyšují i srážlivost krve a tvorbu krevních sraženin. Výš jde i hladina cholesterolu nebo riziko rakoviny tlustého střeva,“ varuje lékařka Adrienne Seintzová.

V neposlední řadě oči zkušeného odborníka poznají také to, jak bude pacient bojovat třeba s nemocí covid19 nebo i budoucími virovými chorobami, které ještě třeba úplně neznáme. Vyplývá to ze studie lékařské fakulty na univerzitě ve Washingtonu.

„Velice zjednodušeně řečeno obsahuje plazma i jistý počet jakýchsi škodlivých proteinů. Jejich zvýšené množství značí, že průběh koronavirové nákazy nebude mít lehký průběh, a člověk by se měl tedy raději před podobnou nemocí víc chránit,“ uvádějí autoři výzkumu.

Není to zkrátka jenom něco, co člověk má a může to jít darovat. Jde i o vašeho spojence, a to celoživotního. Tak svou krevní plazmu nepodceňujte.