Špatná transfuze může i zabít. Proč byste měli znát svou krevní skupinu

Antigeny a protilátky

Krevní skupina se určuje podle přítomnosti antigenů na povrchu červených krvinek. Vůči těmto antigenům jsou v krevní plazmě adekvátní protilátky. Nositelé krevní skupiny A mají na jejich povrchu antigen A, v jejich krvi se pak vyskytují protilátky anti-B.

„A“ je nejčastější V Česku je nejčastěji zastoupena krevní skupina A, má ji 42 % lidí. Druhá nejčastější je 0, kterou má 39 % obyvatel. B má 15 % Čechů a AB pouhá 4 % lidí v ČR.

Jedinci s krevní skupinou B mají červené krvinky s antigenem B a v krvi mají protilátky anti-A. Ti, kteří mají skupinu AB, mají na povrchu červených krvinek antigeny A i B a jejich organismus netvoří protilátky proti žádnému z uvedených antigenů. Naopak krevní skupina 0 tvoří protilátky jak anti-A, tak anti-B.

Plus, nebo minus?

Dalším kritériem, podle kterého krev dělíme, je Rh faktor. V tomto případě hraje roli antigen D.

Pokud je na povrchu červených krvinek přítomný, je krev Rh pozitivní, pokud chybí, je krev Rh negativní.

Co a jak při transfuzích?

Myslíte si, že znát svoji krevní skupinu je sice fajn, ale k čemu to v praxi budete potřebovat? Především při operacích pro případ transfuze. Kdo může dostat jakou krev, je totiž tak trochu věda. Například nositel krevní skupiny A nesmí přijmout krev skupiny B, protože by proti ní tvořila anti-B protilátky. To samé platí i v opačném případě.

Vzhledem k tomu, že krev skupiny AB nevytváří žádné protilátky, mohou lidé s tímto typem krve přijmout v podstatě jakoukoli ze čtyř skupin krve. Těm, co mají nulu, může být krev doplněna pouze od dárce se stejnou skupinou.

Univerzální krev? Dá se říci, že lidé se skupinou AB Rh pozitivní jsou univerzální příjemci krve, jelikož ta neobsahuje žádné protilátky. Nositelé skupiny 0 Rh negativní jsou zase univerzálními dárci. „Přestože lze při transfuzi téměř vždy použít krevní skupinu 0, v praxi se upřednostňuje transfuze stejnou krevní skupinou jako má příjemce,“ říká Lorencová.

A ohled je potřeba brát i na Rh faktor. Lidé s Rh negativní krví by neměli dostat krev s pozitivním faktorem, jelikož by si proti němu vytvořili protilátky. Nositelé pozitivního Rh však krev s negativním faktorem pojmou bez problému.

A co by se stalo, kdybyste dostali transfuzi s krví jiné skupiny? V podstatě byste mohli až zemřít.

„Darovaná krev by byla organismem odmítnuta a její krvinky by se začaly shlukovat a následně rozpadat,“ vysvětluje doktorka Václava Lorencová z hematologické laboratoře Synlab.

Hemolýza, neboli nadměrný rozpad červených krvinek, následně způsobuje selhání orgánů, například ledvin, šok a v nejhorším případě i smrt.

Když matčino tělo odmítne miminko

Rh faktor hraje velkou roli v těhotenství. Rh pozitivní žena nemusí řešit nic, ale Rh negativní nastávající maminka to má složitější. Pokud totiž plod zdědí od otce Rh pozitivní faktor, může ho matčino tělo považovat za cizí těleso a bojovat proti němu svým imunitním systémem.

„V takovém případě začne tělo matky vytvářet protilátky proti Rh pozitivním krvinkám dítěte. Pokud je žena prvorodička, tělo jich vytváří pouze malé množství. S dalšími těhotenstvími však množství tvořených protilátek stoupá a mohou se stát pro dítě nebezpečnými,“ upozorňuje doktorka Lorencová.

Ženám s Rh negativním faktorem se proto do 72 hodin po porodu podává injekce imunoglobinu, který zabraňuje vzniku protilátek.

Hubnutí podle krve

Někdo tvrdí, že krevní skupiny mají vliv na to, jací jsme, někdo zase, že bychom se podle nich měli stravovat, pokud chceme zhubnout a udržet se zdraví. Myšlenka vychází z genetiky, podle zakladatele diety Petera D’Adama totiž každá krevní skupina vznikla v jiné historické epoše, kdy se lidé živili jiným typem stravy.

Nejstarší je 0, nazývaná loveckou. Lidé s touto krevní skupinou by se proto měli živit převážně masem a syrovou zeleninou. Obiloviny, luštěniny a mléčné výrobky se nedoporučují. Dieta se podobá paleo stravě.

Jako druhá se objevila skupina A, kdy se lidé začali živit také zemědělstvím. Základem jejich stravy je proto zelenina, obilniny a také drůbež či ryby. Naopak zakázané je pro „áčkaře“ červené maso. Doporučení se do velké míry blíží vegetariánské stravě.

„Béčkaři“ jsou původem kočovníci. Mají proto údajně odolný trávicí systém a zvládnou nejrůznější plodiny ze všech konců světa. Mohou jíst rostliny i většinu masa, ale nepřehánět to s kuřecím a vepřovým. Jen zřídka by si měli dávat pšenici, kukuřici, čočku nebo rajčata.

Majitelé skupiny AB jsou plodem mísení všech možných národů. I jejich stravování tomu má tedy odpovídat a má jít o mix diety pro A a B. Podle autora diety jim prospějí mořské plody, mléčné výrobky, luštěniny či obiloviny. Naopak by se měli vyhnout hovězímu a kuřecímu masu, kukuřici nebo fazolím.