Fakta o krvi. Kolik komárů vysosá člověka a jak rychle cestuje krvinka

Kolik krve v těle máme?

Objem krve v těle se mírně liší. Jak podle věku a váhy, tak podle pohlaví. Na jeden kilogram váhy vychází zhruba 60 ml této vzácné tekutiny. Ženy mají zpravidla o litr méně než muži, u kterých se uvádí asi 5,5 litru.

Zlatá krev Krev nad zlato? Lidské tělo obsahuje asi 0,2 miligramů zlata, většina je přitom právě v krvi.

Množství se krve se ovšem může měnit. Přibývá jí samozřejmě s tím, jak dítě roste. Novorozenec jí má v těle asi šálek, prvňák asi jeden a půl litru, deváťák okolo 4 litrů. A například žena v polovině těhotenství má asi o polovinu více krve než před otěhotněním.

Jak dlouhé jsou cévy?

Ačkoliv se to možná nezdá, lidský cévní systém měří dohromady téměř sto tisíc kilometrů. Naše žíly a tepny by tak obtočily zeměkouli skoro dvaapůlkrát.

Červené krvince přitom zabere cesta celým krevním oběhem jen asi 30 sekund.

Kolik krve projde srdcem?

Srdce se za celý život ani na chvilku nezastaví. Pokud jsme v klidu, přečerpá celý objem krve v těle zhruba za minutu. Při sportu nebo jakékoliv namáhavé činnosti je to několikanásobně více, klidně 30 i více litrů. Jen díky tomu se tkáním dostane potřebného množství kyslíku a živin.

Za den tak srdcem projde asi 8 tisíc litrů krve, za život až 238 milionů litrů.

Jaká krev nejvíc chutná komárům?

Krev dělíme do čtyř krevních skupin: A, B, AB a 0. V Česku je nejrozšířenější A, kterou má asi 40 procent lidí, celosvětově pak skupina 0. Například lidé z brazilského kmenu Bororo mají jen tuto krevní skupinu.

Nulu také celkově preferují komáři. A pokud vás někdy napadlo, kolik komárů by bylo zapotřebí k vysátí jednoho člověka, tak vězte, že i to už vědci spočítali. Pokud by každý komár sosnul jednou, muselo by se jich na vás slétnout 1 200 000.

Kolik transfuzí člověk průměrně dostane?

Krve není nikdy dost, asi čtvrtina lidí někdy za život potřebuje dostat krevní transfuzi. I proto jsou potřeba dárci krve. V Česku jich je spíše méně, v počtu na počet obyvatel se řadíme až do druhé desítky v Evropě.

Nejčastěji krev darují lidé nad 40 let, přičemž muži mohou přijít pětkrát za rok, ženy čtyřikrát. Samotný odběr trvá do čtvrt hodiny a daruje se 450 ml krve.

Z jednoho odběru krve je možné zachránit tři lidské životy, i proto jsou dárci tak důležití. Za rok se ve světe spotřebuje 21 milionů transfuzí, každé dvě sekundy někdo potřebuje dostat jednu z krevních složek.

Z čeho se skládá krev? Lidská krev je tvořená několika složkami. O něco víc než polovina je tekutá složka – krevní plazma. Zbytek jsou pevné složky, tedy červené a bílé krvinky a krevní destičky. Červené krvinky zajišťují přenos kyslíku a oxidu uhličitého, a právě ty dostávají pacienti při velkých krevních ztrátách při operacích. Jejich život v těle trvá 120 dní. Bílé krvinky hrají velkou roli v imunitním systému, protože zabíjejí choroboplodné zárodky, případně proti nim vytvářejí protilátky. Krevních destiček, které pomáhají srážení krve a zastavování krvácení, je jen asi jedno procento. Nejčastěji je dostávají lidé při léčbě poruch krvetvorby, například při onkologických onemocněních či po transplantaci kostní dřeně a při těžkých krvácivých stavech. Plazma je roztokem bílkovin a solí, obsahuje také hormony, cukry, tuky, vitaminy nebo enzymy. Po těle rozvádí právě tyto látky a další živiny a odvádí naopak zplodiny látkové přeměny. V krajních případech může být podle expertů použita jako její náhrada kokosová voda.