Měření lebek či nucená převýchova. Sámové podávají svědectví o křivdách

„Ztratil jsem sebeúctu, bál jsem se, že udělám něco špatně. To mě provázelo celý život,“ líčí šestasedmdesátiletý Lars Stenberg, co v něm zanechalo studium na takzvané „kočovné základní škole“, která byla součástí internátního vzdělávacího systému pro děti Sámů, jenž ve Švédsku existoval do roku 1962.

Stenberg, pastevec žijící ve městě Arvidsjaur v Laponsku, je jedním ze stovek původních obyvatel, kteří se v posledních měsících se švédskou vládou podělili o své zkušenosti prostřednictvím Sámské komise pravdy. Ta v následujících týdnech sběr výpovědí dokončí a příští rok vydá zprávu o tom, jak historické křivdy vůči Sámům ovlivnily jejich dnešní život.

Dokument bude obsahovat také doporučení, jak může Švédsko ve vztahu k domorodcům dále postupovat a jak může napravit bezpráví.

„Rozhovory odhalily dosud nezaznamenané informace a spoustu kolektivních traumat,“ řekla deníku The Guardian členka komise Láilá Varsová.

„Slyšeli jsme mnoho příběhů o násilí, zneužívání, internátních školách nebo o násilném vystěhování Sámů z jejich tradiční domoviny. Existuje mnoho dramatických příběhů,“ dodala.

Fotografování nahých dětí a starců

V rozlehlé arktické divočině severního Finska, Norska, Švédska a ruského poloostrova Kola žije odhadem 100 tisíc Sámů. Po tisíce let se živí lovem, rybolovem a chovem sobů a po staletí čelili útlaku.

Dvaasedmdesátiletého sámského spisovatele Nilse-Henrika Sikkua švédští úředníci v jeho sedmi letech násilně sebrali rodině a proti její vůli ho umístili do internátní školy. V nich musely děti domorodců mluvit výhradně švédsky, za užívání jejich mateřského jazyka hrozil trest.

„Když jste udělali něco špatného, byli jste potrestáni, mohli vás udeřit, mohli vás zavřít, mohli vám vzít oblečení a do rána jste seděli venku na mrazu,“ vzpomínal Sikku pro agenturu AFP.

Pronásledování Sámů sahá do 17. století, kdy stát začal kolonizovat a využívat jejich území bohaté na suroviny. Úřady domorodce donutily, aby se vzdali šamanismu a přešli ke křesťanství. V 19. a 20. století pak zesílily asimilační snahy s tím, jak rostl ekonomický význam dalekého severu.

Vznik teorie o „čisté švédské rase“ pak vedl v roce 1922 k založení Státního ústavu pro rasovou biologii v Uppsale. Jeho zaměstnanci pravidelně cestovali do Laponska, kde měřili Sámům lebky a fotografovali je nahé, včetně dětí a starců, ve snaze dokázat, že jsou „méněcennou rasou“.

„Podrobovali nás pseudovědeckým vyšetřením. Nevěděli jsme, co s námi dělají, ale stáli jsme před takzvanými lékaři nazí,“ popsal Sikku. „Ukradli nám půdu, zakázali naše náboženství a vzali nám dětství,“ říká.

Sámové stále svádí boj o své území

Podle Varsové za komisí přicházejí i mladí lidé a mluví o tom, jak je ovlivňuje trauma jejich rodičů. „Nemoci, duševní potíže způsobené tím, co se stalo jejich rodičům v dětství, ztráta jazyka, ztráta identity,“ uvedla.

Sámská komise pro pravdu Inspirací projektu byla Kanadská komise pro pravdu a usmíření, která roku 2015 vydala zprávu o státem podporovaném systému rezidenčních škol, jehož cílem bylo vymýtit jazyky a kulturu původních obyvatel. Na zřízení komise čekali švédští Sámové dlouho. Její ustavení po vládě požadovali od roku 2008, povolení dostali v roce 2020. Komise pro pravdu Sámů vznikly také v Norsku a Finsku, v obou zemích by měli odborníci své závěry představit ještě letos.

Mladí lidé hovořili také o diskriminaci, které čelí ve škole či práci. „Je to stále aktuální, je tu tolik ignorance a nenávisti,“ konstatovala Varsová.

Sámové jsou podle ní odhodláni předat své kulturní dědictví novým generacím, domnívají se však, že ve školách chybí zdroje pro výuku laponské historie. „Ačkoli je v učebních osnovách, mnoho učitelů nemělo materiály ani kompetence k jejímu vyučování,“ uvedla Varsová.

Ačkoli komise zatím nemůže komentovat možná doporučení, její mandát jí nebrání v tom, aby navrhla odškodnění. Lidé, se kterými komise hovořila, si přejí zejména lepší ochranu laponské půdy a zdrojů obživy.

Sámové musí neustále bojovat za ochranu pastvin před industrializací. Švédský těžební gigant LKAB v lednu oznámil objev největšího evropského naleziště vzácných zemin, které se nachází u Kiruny na laponské půdě.

„Pokud naše půda zmizí, zmizíme s ní také my. Roztajeme jako sníh na slunci,“ říká sámská výzkumnice Kaisa Huuvaová, jejíž rodině půda, kde bylo cenné naleziště objeveno, patří.