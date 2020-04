Není kašel jako kašel. Hlavní je poznat, jaký druh máte vy

Med a cibule místo antibiotik Na suchý dráždivý kašel výborně zabírá např. odvar z vlašských ořechů : Vyloupejte asi 12 kusů ořechů, zalijte je půllitrem studené vody a nechte louhovat zhruba 4 hodiny. Poté 30 minut povařte a dolévejte vodou. Na závěr můžete osladit trochou medu. Odvar pijte vlažný několikrát denně. Do druhého dne by mělo dojít ke zmírnění potíží.

: Vyloupejte asi 12 kusů ořechů, zalijte je půllitrem studené vody a nechte louhovat zhruba 4 hodiny. Poté 30 minut povařte a dolévejte vodou. Na závěr můžete osladit trochou medu. Odvar pijte vlažný několikrát denně. Do druhého dne by mělo dojít ke zmírnění potíží. Výborně pomáhá i cibulová šťáva s cukrem či medem : Na hluboký talíř (do misky) rozložte na tenká kolečka pokrájenou cibuli a zalijte velkou lžící medu nebo ji o posypte cukrem. Přiklopte pokličkou a nechte asi 2 hodiny odležet. Cibule pustí šťávu, kterou je vhodné konzumovat po lžičkách několikrát denně. Díky medu (cukru) bude cibulová šťáva chutnat i dětem.

: Na hluboký talíř (do misky) rozložte na tenká kolečka pokrájenou cibuli a zalijte velkou lžící medu nebo ji o posypte cukrem. Přiklopte pokličkou a nechte asi 2 hodiny odležet. Cibule pustí šťávu, kterou je vhodné konzumovat po lžičkách několikrát denně. Díky medu (cukru) bude cibulová šťáva chutnat i dětem. Při vlhkém kašli můžete vyzkoušet tymiánový sirup, který podporuje vykašlávání: Asi 200 g cukru svařte ve čtvrtlitru vody, odstavte z plamene a vmíchejte sáček sušeného tymiánu (nebo přidejte 3 snítky čerstvého). Nechte louhovat do vychladnutí a pak přeceďte. Užívejte 1 lžičku 3–5krát denně.