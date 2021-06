Hubnutím jsem si ublížila, teď doufám v miminko, říká Monika

„Milovala jsem klasický smažák a hranolky nebo čínu a pro dobré trávení nechybělo kolikrát ani pivečko. K televizi jsem ráda chroupala popcorn a brambůrky, a když mě chytla mlsná, dopřála jsem si kus čokolády,“ vypráví Monika, která jako mladá holka komentářům na svou kyprou postavu nevěnovala moc pozornosti, ale s přibývajícím věkem jí to začínalo vadit.

„Najednou jsem si ty posměšky začala brát k srdci a rozhodla jsem se, že se sebou něco udělám. A tak začal můj první a celkem úspěšný pokus o zhubnutí. Do té doby jsem neměla s dietami a zdravým stravováním žádné zkušenosti. Dokonce pro mě bylo nemyslitelné jíst pravidelně, naopak jsem byla přesvědčená, že když si dám jídlo pětkrát denně, tak nikdy nezhubnu. Proto jsem rovnou začala s radikální dietou a jedla co nejméně, někdy skoro nic. No prostě hrůza,“ přiznává mladá žena.

„Mé jediné jídlo za den bylo občas jenom jablko nebo hroznové víno. K tomu jsem se pustila do sportování, jezdila jsem hlavně na horském kole a běhala. Není divu, že při tak drastickém, ale nezdravém omezení stravy šla moje váha rapidně dolů. Vždyť já za necelé dva měsíce shodila 20 kilo. Byla jsem samozřejmě šťastná, případná rizika jsem si vůbec neuvědomovala. Oblečení ze mě padalo, musela jsem si ho zmenšovat a hlavně jsem nakupovala nové šaty, prádlo, sukně, trika, prostě všechno, na co jsem si vzpomněla. A přiznávám, že mě to těšilo. Konečně jsem totiž sama sebe začala mít ráda. Vůbec mně nedocházelo, jak strašně si tím vším ubližuju,“ říká Monika, pro kterou se hubnutí stalo posedlostí. Chtěla hubnout stále víc. Jenomže její organismus to viděl jinak.

Přestala jsem menstruovat

„Prvním vážným varováním byla ztráta menstruace. Tehdy jsem si uvědomila, že je čas s tím drastickým hubnutím přestat. Pomalu jsem se snažila začít zase normálně jíst, k tomu jsem dál sportovala a váhu se mi opravdu dařilo udržet. Pak ale přišly komplikace se žlučníkem, o který jsem právě kvůli předchozí špatné životosprávě přišla. A i když jsem po operaci musela držet žlučníkovou dietu, časem jsem se vrátila k bývalému stylu života. S chutí jsem si dávala pečivo nebo jídlo z fastfoodu. A to mě úplně demotivovalo! Byla jsem líná a otrávená. Neměla jsem chuť ani sílu se sebou něco dělat. A můj šatník? Znovu se plnil oblečením velikosti 44 a 46,“ povzdechla si při vzpomínce Monika, která se v té době snažila s přítelem otěhotnět.

„To se nám nepodařilo. Zato se ale kvůli hormonální stimulaci, snížené funkci štítné žlázy a nesprávnému stravování moje váha vyšplhala na neuvěřitelných 104 kilo! A to mě dost vyděsilo, nikdy jsem tolik nevážila, navíc mi bylo kolem třiceti. Jak bych asi vypadala za deset nebo dvacet let? Celá zničená a bezradná jsem zašla do studia ke kamarádce, která mi provedla celkové měření. A výsledek? Vyšší hodnoty zadržované vody v těle, těžké kosti a taky hodně svalové hmoty, což je při hubnutí velká výhoda. Jenže k tomu jsem měla 34 kilo tuku navíc, což už moc veselé nebylo,“ přiznává sympatická žena, která se už nechtěla vrátit ke špatným návykům a vzala si za vzor maminku svého přítele, které se podařilo shodit díky keto dietě.

Věřím, že se dočkám miminka

„Objednala jsem si speciální dietu a musím říct, že jsem byla mile překvapená, protože mi to chutnalo. Navíc jsem se naučila jíst po třech hodinách, ani trochu jsem neměla pocit hladu a už po týdnu jsem se cítila lehčí. Nová motivace byla na světě! Pomalu jsem přidávala pohyb, tělo si poměrně brzy zvyklo, já byla plná energie a denně jsem chodila na procházky,“ popisuje Monika.



„Během několika měsíců jsem se pak dostala na krásných 75 kilo, to byl velký úspěch. I když jsem později byla na dovolené u moře, kde jsem si užívala sluníčka, přítele a koupání a v jídle jsem v té nádherné atmosféře trošku zhřešila, váha se ani nehnula,“ usmívá se sympaťačka, která se plná optimismu rozhodla znovu pomocí asistované reprodukce pokusit o dítě. „Hormony s mým tělem pořádně zacloumaly, přibrala jsem 6 kilo navrch, miminko se nám ale počít nepodařilo. Neztrácím však naději a věřím tomu, že to jednou přijde.“

Pár triků

Zkuste bylinky

Zařaďte do svého jídelníčku například mátu nebo rukolu, obsahují látky, které podpoří váš metabolismus.

Zařaďte skořici

Její pravidelná konzumace zbavuje organismus „zlého“ LDL cholesterolu a zrychluje spalování cukrů.