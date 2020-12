Nádory slinivky bývají odolné vůči ozáření, říká gastroenterolog Novotný

Pokud bychom si udělali žebříček na téma zdraví, na vrcholu zájmu lidí by stály články o kloubech, mozku, páteři, srdci a cévách… Ale slinivka, jejíž vyšetřování je vaší hlavní pracovní náplní, je tak trochu mediální popelkou. Jak je to možné?

To bude asi proto, že slinivka je považována za problematickou a poněkud záhadnou. Můžeme ji přirovnat k 13. komnatě našeho těla. Je to orgán, kterým se zabývají hlavně diabetologové kvůli cukrovce a gastroenterologové kvůli zánětům a nádorům. A problém je i ten, že u nádorů slinivky dodnes není jasné, co je jejich příčinou. Jen malá skupina z nich, asi deset procent, má dědičný původ. Naprostá většina jsou nádory sporadické (v rodinách pacientů se dříve nevyskytly, pozn. red.), a proto se o příčině jejich vzniku můžeme jen dohadovat. Na otázky týkající se slinivky se tak nehledají snadno odpovědi. A v médiích nebývá prostor to důkladně probrat.