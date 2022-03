Intimní partie potřebují správnou péči. Pozor na chyby, které jim škodí

Jak a co použít? Abyste se o své partie staraly dobře, je nutné nejen používat k tomu vhodné přípravky, ale také je správně aplikovat. Vždy si před tím umyjte ruce. Přečtěte si pečlivě návod k použití, ať například nezapomenete daný výrobek naředit anebo ho nepoužíváte častěji než je doporučováno. V případě vaginálních výplachů se poraďte s lékařem. Vždy si kupujte kyselé, nikoli zásadité přípravky. Pokud nevíte, jaké to jsou, poraďte se v lékárně. A stejně jako vaše intimní hygiena je důležité i to, jak se o své partie stará váš partner.