Žena je hvězdou Instagramu a muži jí denně vyznávají lásku

Taya se živí jako fitness trenérka a na svém účtu na sociální síti denně přidává fotografie nebo videa z posilovny. Právě to asi nedá mužům spát a touží mít doma alespoň něco, co nemají všichni.

„Přichází mi nespočet prapodivných žádostí. Zajímají je zvláštní věci. Musím ale uznat, že už jich nechodí tolik jako v minulosti,“ sdělila žena. Jakmile začala veřejně mluvit o sebelásce a přijetí vlastního těla, začaly totiž chodit především negativní zprávy se spoustou nadávek.

„Když jsem přidávala víc fotografií ve spodním prádle nebo plavkách, byla to smršť. Doslova to bylo šílené. Často se mi stávalo, že mi někdo vyznával lásku,“ pokračovala. Sleduje ji přes jeden a půl milionu lidí z celého světa. Přestože sociální sítě vnímá jako určitou ztrátu soukromí, neměnila by. Instagram ji živí.

„Díky spolupracím si mohu sama zaplatit školu a být kompletně soběstačná. Nemusím měnit svůj životní styl. Vyhovuje mi to. Těší mě i to, že mohu být pro někoho inspirací a zlepšit mu kvalitu života. Sdílím své cvičení a je to radost,“ doplnila.