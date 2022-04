Tetování bělma je mučení, říká nejpotetovanější britský učitel

Chtěl být jiný a odmala jeho pozornost přitahovali lidé, kteří se od ostatních výrazně odlišovali. Tetování ho fascinovalo. Toužil po něm už jako malý kluk. Dnes má tetování po celém těle, potetovat si nechal i jazyk. Největší oříšek pro něj ovšem bylo oční bělmo. Jeho tetování popisuje jako extrémní a velmi nepříjemný zážitek.

„Nedoporučuji to nikomu. Je to čiré mučení. Bolest je nesnesitelná. Museli mě držet, abych neutekl. Tak si představuji to nejhorší mučení,“ sdělil.

Kvůli nebezpečnému zákroku cestoval až do Švýcarska. Věděl, že mohou nastat komplikace a hrozí mu slepota. Touha po tetování však byla silnější. „Několik dnů po zákroku jsem neviděl. Zrak se mi vracel postupně. Později jsem viděl rozmazaně a teď už je to v pořádku,“ popsal patálie po tetování očního bělma učitel pro portál The Daily Star. Na křesle u tatéra strávil téměř pět set hodin.

Kvůli vzhledu už v minulosti čelil problémům. Během práce s dětmi ve školce ve Francii byl nařčen, že kvůli němu trpí tříletý chlapeček nočními můrami. Tehdy mu doporučili, aby s malými dětmi už nepracoval.„Chlapeček si stěžoval doma svým rodičům, kteří napsali mému nadřízenému. Musel jsem skončit. Mrzí mě to. Ale je to pochopitelné,“ dodal.