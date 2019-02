Mladá žena nikdy neobula boty, trpí syndromem sloní nohy

Když bylo dívce 14 let, amputovali jí lékaři prsty na nohou v naději, že se nemoc zastaví. Operace ovšem její stav spíše zhoršila. Chodidla už sice nerostou, ale začala se jí zvětšovat lýtka a stehna.

Postižená tkáň je nejen zvětšená, ale také velmi těžká, a tak Tawhída, která má pět zdravých sourozenců, chodí jen s velkými obtížemi.



V dětství musela přestat chodit do školy, protože zažívala šikanu a posměch. A o tom, že by si někdy mohla obout boty jako jiné dívky, může jen snít. Musí chodit bosa, protože její rodiče nesehnali žádné pantofle nebo sandály, které by na její obrovské nohy pasovaly.

V zimě navíc nemůže vycházet z domu, protože v oblasti Kašmíru, kde žije, leží sněhová pokrývka a mrzne. „Přes léto může ještě jakž takž ven, ale v mrazu jí kůže na nohách praská, a tak musí zůstávat doma,“ vysvětlil pro Daily Mail její otec Hamíd Wagay.



Nemoc, která je způsobována parazity, postihuje miliony lidí na celém světě a nejčastěji se projeví už v dětském věku. Ne vždy se ovšem naplno rozvine do formy, jakou trpí zmíněná indická žena, jejíž nohy dosahují velikosti fotbalového míče.