Ošetřovatelem za jeden den. Na covidáriu v Praze podává čaj i manažer

Celý týden je na plný úvazek projektovým manažerem v plynárenství. Teď však některé dny po práci ještě navleče oblek, rukavice a štít, aby do noci mohl být k ruce sanitářům na covidáriu pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

„Jsem k dispozici, když je potřeba něco umýt, podat, uvařit čaj, změřit teplotu, odnést či přinést. Zatím jsem pomáhal jen párkrát, vždy na osm hodin a byl to velmi silný zážitek vidět nemocné v různých stavech, ale dává mi to smysl,“ přibližuje třiačtyřicetiletý muž, který si kvůli covidovým regulím svého zaměstnavatele nepřál uvést jméno, redakce jej však zná.

Náročnou práci v obleku, skrze který špatně slyší, nevidí přes zamlžený štít a potí se, vnímá jako formu duševní terapie. „Jen poslouchám pokyny a nemusím nic rozhodovat jako ve své práci,“ vyzdvihuje. Jak říká, ve volném čase chtěl zkrátka ulevit přetíženému zdravotnictví.

Smlouvu má na dvacet hodin týdně. „To je podle mě k zaměstnání zvládnutelné. A je to rozhodně o dost jiné, než mít tuto práci jako každodenní chleba. Zdravotníků, kteří slouží dvanáctky, si teď vážím o to víc,“ dodává s tím, že dobrovolničit chce tak dlouho, jak bude potřeba.

Za den ošetřovatelem

Aby mohl pomáhat v nemocnici, prošel mladý Pražan jednodenním ošetřovatelským kurzem Českého červeného kříže (ČČK), kde se zájemci učí právě zejména hygieně pacientů, jejich polohování, podávání jídla a pití, ale také komunikaci.

„Dobrovolníci, kteří kurz absolvují, jsou připraveni pro případ, kdy by bylo potřeba odlehčit práci sester nebo ošetřovatelů. Je na jejich výběru, zda půjdou v případě zájmu pomáhat do nemocnic, sociálních zařízení či o ně bude zájem v polních nemocnicích,“ říká mluvčí ČČK Miroslava Jirůtková.

Pracovníci Červeného kříže vyškolili ke konci prvního listopadového týdne 700 zájemců, na všechny takto zaměřené kurzy se jim přihlásilo už 3,5 tisíce lidí. Vzdělávání je pro ně bezplatné a prokázat se následně mohou získaným certifikátem.

„Náklady na kurzy hradí ČČK. Do projektu je zapojeno našich sedmnáct oblastní spolků, z toho devět jich aktivně školí, a sice Praha, Brno, Plzeň, Jablonec nad Nisou, Liberec, Chrudim, Kroměříž, Ústí nad Orlicí. V ostatních se kurzy připravují,“ dodává Jirůtková s tím, že zájemci se mohou obracet s dotazy na mail chcipomahat@cervenykriz.eu.

Některé nemocnice čerstvě vyškolené laiky zatím nabírat nemusí, a to díky řadě dobrovolníků vzdělaných v oboru, kteří v nich nově začali pomáhat na dohodu. „Takto nám pomáhá sedm dobrovolníků, kteří zareagovali na výzvu města, plus dalších jedenáct sester, které nabídly své služby přes iniciativu Sestry v nouzi,“ říká mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová.

DOBROVOLNÍCI V NEMOCNICÍCH

Prát, doučovat, předčítat

Desítkám domovů pro seniory i dalším zařízením napříč zemí zajišťuje dobrovolníky organizace Adra, nejvíc v Moravskoslezském kraji. „V rámci tamní iniciativy #bosmepartyja jsme proškolili okolo sta dobrovolníků a v současné době vyhodnocujeme požadavky z více než třiceti zařízení,“ říká mluvčí Adry Karolina Emanuelová.



Dobrovolníci si s klienty domovů povídají, čtou jim, povzbuzují je, ale vypomáhají například i v kuchyních či prádelnách. Využili toho například v ostravském Domově Slunečnice. Dobrovolníci tam zpravidla docházejí jednou týdně za různými klienty.

„Nyní máme jedenáct aktivních dobrovolníků. Snaží se klientům ulehčit náročné období, které je oddělilo od návštěv rodiny a známých. I když zprostředkováváme kontakty například skrze videohovory, je pro seniory osobní kontakt velice důležitý a preferují tento druh komunikace,“ říká ředitel Radek Baran s tím, že rádi uvítají i další dobrovolníky.

Hlavní podmínkou dobrovolnictví je čistý trestní rejstřík. „Větší uplatnění nacházejí lidé se zkušeností ze sociálních služeb nebo zdravotnictví a ti, kteří mohou pomáhat delší dobu, například i více než 6 hodin. Dobrovolník však nemusí mít žádnou zkušenost, stačí třeba jen sedět u seniora a povídat si nebo mu přinést jídlo a pití,“ dodává mluvčí Adry.

Podle ředitelky Domova pro seniory Chodov v Praze Ilony Veselé lze dobrovolníky využít v zařízení všude – v provozu, ale i v přímé péči. „Vycházejme z toho, že většina pracovníků v domově je v přímé péči, takže i dobrovolníci jsou nejvíce potřeba právě tam,“ vysvětluje.

Výhodnější spolupráce je podle jejích slov s lidmi, kteří se zapojí na delší dobu a pravidelně. „Dobrovolníkovi se totiž na počátku musíte věnovat stejně jako novému zaměstnanci,“ upozorňuje.

Jiní dobrovolníci z Adry zase opuštěným seniorům a lidem v karanténě nakupují, vyzvedávají jim léky, ale třeba taky doma pomáhají s úklidem. Například v Příbrami pomáhají s doučováním dětí, v Brně pak odesílají seniorům pohledy či jim pomáhají při telefonování skrze tablet.



Plazma od vyléčených

Kdo nemá moc času, ale zdravotně je fit a infekci covidem již prodělal, může pomoct darováním krevní plazmy. „Na transfuzním oddělení jsme zahájili odběry krevní plazmy od dárců – pacientů, kteří prodělali koronavirovou infekci, v případě potřeby budeme poskytovat i pro ostatní zdravotnická zařízení,“ přibližuje mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová.

Stejně tak hledají dárce i v Brně, Praze a dalších krajských městech. Podmínkou je, aby od infekce neuplynul delší čas než přibližně čtyři týdny.

Vhodní dárci jsou pouze ti, kteří nikdy nedostali krevní transfuzi a ženy, které ještě nebyly těhotné.

Lidé, kteří covid prodělali bez příznaků či s mírnými příznaky, se rovněž jako dárci nehodí, protože nemají dost protilátek. „U vhodných dárců se projevily příznaky jako horečka, kašel, dušnost, ztráta čichu,“ píše na svém webu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Cizí tety? Velký stres pro děti

Třeba pražská hygienická stanice aktuálně již dobrovolníky na výpomoc nehledá. „Využíváme pracovních pohotovostí mediků a studentů dalších zdravotnických oborů v rámci nařízené pracovní povinnosti plynoucí z krizového opatření vlády,“ říká mluvčí pražské hygieny Zbyněk Boublík.

Pomoci studentů, kteří mají během nouzového stavu uloženou pracovní povinnost, by v případě výpadku pracovníků nejspíš rovněž musely využít třeba také pobočky Klokánku. Do nich se dostávají děti ve vyhrocených životních situacích, které si s sebou zpravidla nesou mnoho traumat.

„Doufáme, že tuto pomoc nebudeme muset využít, neumíme si představit její fungování v praxi. Máme nepřetržitý provoz 24 hodin denně. S dětmi jejich pečující teta běžně týden bydlí a žije v jedné klokánčí domácnosti. Zajišťuje komplexní péči včetně vaření, praní, úklidu a plnění školních povinností jako v jiných běžných domácnostech,“ přibližuje ředitelka zařízení Marcela Bublová.

Jedna teta se stará vždy o čtyři děti a po týdnu ji druhá teta vystřídá. Pokud by se u dětí například po osmi hodinách střídal větší počet dobrovolníků, bylo by to pro ně velmi stresující. „Není to snadné, ale chceme dětem zajistit co nejstabilnější a fungující zázemí, protože u nás se ocitly právě proto, že ho doma neměly,“ dodává.

Pečující tetu podle ní těžko může plnohodnotně zastoupit někdo bez zkušeností, průpravy a zácviku, byť bude sebeochotnější a snaživý. Dobrovolníci by tak při výpadku personálu mohli pomoci spíš s nákupy a přípravou jídla či psaním úkolů. „Situace se rychle mění a i nám může pečující personál chybět, ale snažíme se ze všech sil situaci zvládnout,“ uzavírá Bublová.