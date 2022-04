Nejčastější chyby diabetiků. Dejte si pozor, zda je neděláte i vy

Zkuste to bez chyb Ačkoli se cítíte dobře, trpíte-li diabetem, nejste zdraví a hrozí vám závažné komplikace. Neberte to jako „strašení“, ale jako motivaci ke správné léčbě (k užívání léků a dodržování režimových opatření), díky níž lze potížím předejít.

Říkejte svému lékaři pravdu! Netajte potíže ani svá drobná selhání v léčbě – diabetolog vám „uši neutrhne“, ale potřebuje to vědět, aby mohl správně zhodnotit váš stav a upravit léčbu.

Choďte pravidelně nejen na kontroly na diabetologii, ale také na všechna další vyšetření, na která vás lékař pošle. Hlídejte si glykemii, měřte si krevní tlak, sledujte svou hmotnost.

Zeptejte se lékaře na vše, čemu nerozumíte, zajímejte se o své onemocnění a o možnosti léčby – čím více toho budete vědět, tím úspěšněji se vám bude s cukrovkou bojovat.

Hlídejte si jídelníček nejen s ohledem „na sladké“ – daleko podstatnější je sledovat celkový energetický příjem a složení stravy (obsah sacharidů, tuků a proteinů).