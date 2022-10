Jak přestat chrápat. Pomoct může i tenisový míček, říká primář Jirák

Chrápání postihuje zhruba 57 % mužů a 40 % žen. Kvůli pandemii obezity se dá předpokládat, že čísla ještě porostou. S chrápáním lidstvo zápasí po staletí. Paleta zvuků, které vznikají vibracemi měkkých částí horních dýchacích cest, je totiž dost široká a dokáže být velmi nepříjemná. Kdy může být chrápání signálem vážného problému, tzv. spánkové apnoe? Co vyrobilo generaci „tichých apnoiků“ a proč je to nebezpečné? Co je víkendové chrápání? Může za něj genetika? Jak se moderně léčí? A jaké jsou sezonní diagnózy na „ušním“? I to jsme probrali s primářem MUDr. Petrem Jirákem z oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku z pražské Nemocnice Na Homolce. | foto: Jan Zátorský, MAFRA