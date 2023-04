Muž je fascinován umělým vzhledem, propadl plastikám

Mateo Blanco z New Yorku má za sebou už dvaadvacet plastických operací. Je posedlý zkrášlovacími zákroky a plánuje další. O změně vzhledu snil už od dětství. Na první operaci čekal do osmnácti let a v plánu má další modifikace. Není ještě spokojený s tvarem a velikostí pozadí.