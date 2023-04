Žena podstoupila extrémní proměnu, v přeměnách našla zalíbení

„Už se vůbec nekoukám na staré fotografie. Dělá se mi z pohledu na mé staré já špatně od žaludku a motá se mi hlava. To nejsem já a už se na to nechci dívat. Byla jsem dříve ze svého vzhledu hluboce nešťastná a v depresích. Nerada na to období vzpomínám,“ uvedla.

Proměna je podle ní jejím procesem k uzdravení duše. Díky změnám se naučila vnímat svět jinak a dostala se z depresí, které ji roky trápily. Její rodina s proměnou nesouhlasila. Maminka Jessy je silně věřící a se změnou vzhledu dcery se dlouho nedokázala smířit. Dnes už spolu ovšem mají krásný vztah a dceru podporuje.

„Jednou jsem tento proces proměny započala a nehodlám s tím skončit. Vím, že to pro někoho není přijatelné a je to v pořádku. Každý má na můj vzhled jiný názor, vkus lidí je různý. Já ale raději budu vypadat takto a budu spokojená i přes neustále civění lidí na ulici, než abych vypadala jako dřív a já sama byla nešťastná,“ doplnila pro Daily Star.

Všem lidem vzkazuje, aby začali žít takový život, jaký si vysnili a jaký se jim líbí. Podle Jessy je absolutní nesmysl neustále řešit, co si myslí ostatní. „Na světě nejsme příliš dlouhou dobu, rychle to uteče a nemá smysl dělat věci pro druhé. Dělejte je pro sebe,“ dodala.