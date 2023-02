Milenecká trojice si užívá láskyplné soužití, jejich rodiny nesouhlasí

Obě ženy nikdy předtím neměly blízký vztah s osobou stejného pohlaví, nyní si soužití s mužem i ženou pochvalují a věří, že jim to vydrží navždy. „Je to úžasné, rádi chodíme na společná rande a užíváme si života. Pro mnoho lidí je stále nepochopitelné, že nám to klape. Nejsme ale jediní na světě,“ sdělila trojice pro portál New York Post.

Otevřeně hovoří i o jejich sexuálním životě. Ve většině případů je Sam pouze s jednou z žen. Ve výjimečných případech jsou spolu všichni tři. Takto jim to prý vyhovuje a ženy na sebe nijak nežárlí. Naopak jsou rády, že jejich partner v tomto směru nikdy nestrádá.

„Hned na začátku vztahu jsme si stanovili všechny pravidla a hranice, za které nejsem ochotni jít. Díky tomu nám to tak maximálně klape, protože nedochází k žádnému nedorozumění,“ pokračovali.

Problémy jsou pouze s rodinnými příslušníky trojice, kteří s jejich soužitím nesouhlasí a přáli by si, aby se rozešli. Neustále prý před nimi musí vztah obhajovat. „Proč bychom se rozcházeli, když se milujeme?“ dodali.