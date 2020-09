Bojovala s anorexií. Ze dna ji vytáhla až touha po nové práci

„Držela jsem extrémní dietu a málem jsem se vyhladověla k smrti,“ sdělila žena pro server Real-fix.com. Dlouhou dobu ji těšilo, že je štíhlá a nepřibírá. Každým dnem na přísné dietě však dál slábla. Později už neměla sílu na úkony běžného života.

„Děsilo mě, že bych do sebe měla dostat jakoukoli formu cukru. Měla jsem velké nervy i z rajčat. Všechno jsem vážila, abych to měla pod kontrolou. Nechtěla jsem přibrat ani gram,“ pokračovala žena, která boj s anorexií vyhrála. Proto nyní svůj příběh zveřejnila. Chce ukázat dívkám se stejnými problémy správnou cestu a hlavně cíl, kterého lze dosáhnout, když se budou snažit.

Anorexii propadla v sedmnácti letech, kdy se s rodinou přestěhovala do Vietnamu a potkávala stejně staré dívky, které byly velmi štíhlé. Ty však takovou postavu mají často v genech, zatímco ona kvůli figuře přestala jíst. „Chtěla jsem být jako ty dívky, takže jsem nejdřív zredukovala jídelníček. A pak téměř přestala jíst. Hubla jsem rychle a z výsledků měla radost,“ popsala své začátky s anorexií.

S postavou byla spokojená, ačkoli okolí její vzhled kritizovalo. Plně jí otevřelo oči až stěhování do Austrálie, kde se snažila najít práci učitelky. Nikdo ji právě kvůli extrémně vyhublé postavě nechtěl přijmout. Několik měsíců tak pracovala v kavárně nebo za barem a mrzelo ji, že nedělá práci, kterou by chtěla.

„Tehdy jsem si konečně uvědomila, že je se mnou něco špatně a nejsem zdravá. Začala jsem zase pomalu jíst. Kila šla nahoru a já jsem do toho ještě začala cvičit, abych se naopak nedostala do fáze, kdy bych byla obézní. Nyní už je to za mnou, ale stále se potýkám s problémy, které způsobila anorexie. Nemám menstruaci a nemám v pořádku zažívací systém. Pevně věřím, že se to snad brzy dá do pořádku,“ doplnila. Dnes se živí jako učitelka a chce jít studentům příkladem.