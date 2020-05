Přece se z toho nepotento, postavila se Andrea rakovině. Teď vydává knihu

Kdy přišel ten moment, že jste se rozhodla ze všeho vypsat?

Bylo to na naléhání mé psychiatričky. Nápad psát vznikl u ní v ordinaci jako reakce na její naléhavou radu, abych svou léčbu deprese nestavěla výhradně na lécích. Navrhovala, abych docházela na psychoterapie, ale to jsem nechtěla. Jakmile jsem díky antidepresivům získala zpátky kontrolu nad svým rozumem, chtěla jsem, ostatně jako vždy ve svém životě, rozhodovat o sobě sama. Psychoterapii vnímám jako jistou formu manipulace. A jestli něco doopravdy nesnáším, tak to, když se někdo snaží kýmkoli manipulovat. I kdyby to bylo pro jeho dobro.