Ze života se nevzdám ani minuty, říká Jára, které ochabují svaly

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) * Jde o progresivní neurologické onemocnění, které postihuje motorické nervové buňky v mozku a v míše. Mozek nedokáže ovládat svaly, ty postupně slábnou a atrofují. Nemocným nakonec zůstávají pouze pohyby očí. To všechno se děje při zachování psychických a mentálních schopností.

* V České republice je odhadem zhruba osm set pacientů s ALS. Věk při stanovení diagnózy se většinou pohybuje mezi 40–70 lety, ale objevuje se i u mladších lidí. U mužů se vyskytuje o 20 % častěji než u žen. * Průběh a rychlost progrese onemocnění se liší případ od případu. Průměrná délka přežití po stanovení diagnózy je dva až pět let. Podle epidemiologických údajů 20 % lidí s ALS žije déle než 5 let, 10 % déle než 10 let a 5 % se dožívá 20 a více let. Během progrese onemocnění pacient zápolí s obtížemi s chůzí, oblékáním, psaním, mluvením, polykáním i dýcháním.