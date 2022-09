Ženy jsou pro muže investice a měly by být hýčkány, tvrdí Britka

Hannah nebavilo, když měla v předchozích vztazích navrch a vydělávala například větší sumy než muži. Nyní je maximálně spokojená, protože její partner vše platí a zařizuje. „Když je muž dominantní, cítím se mnohem lépe. Můj muž Ed mi hned na začátku vztahu řekl, že by byl moc rád, kdyby za mě mohl vše platit a starat se o mě. To se mi líbí,“ sdělila žena pro portál The Mirror.

Do vztahu oba dva dávají maximum, on si ji hýčká a podporuje po finanční stránce, ona mu dopřává maximální servis v domácnosti. Ed jí splní vše, co si přeje a stejně to je i naopak.

„Když má za sebou stresující den, neptám se a snažím se, aby se cítil komfortně a mohl si odpočinout. Donesu mu smoothie a pečuji o něj,“ pokračovala žena. Podle ní je takový vztah normální a přirozený. Myslí si, že by to tak měla mít většina žen.

Podle Hannah mají muži rádi, když se cítí být nepostradatelní a velmi užiteční. Od přírody podle ní rádi pečují o něžné pohlaví a dělá jim dobře, když se o ně ženy na oplátku starají. „Jsem pro mého partnera skvělou investicí, o kterou je třeba pečovat,“ dodala.