Lidé by se měli hádat správně. Drží v sobě křivdy i roky, říká mediátorka

První otázka je jasná – kdo je mediátor?

Je to speciální komunikátor, který tvoří most mezi znesvářenými stranami a překládá, co si navzájem chtějí říct. Lidé, kteří jsou ve sporu, leckdy neumějí naslouchat druhé straně, čímž problém graduje. Mediátor tedy nejen rozumí řeči obou stran, ale také chápe sdělení, které se skrývá za mnohdy agresivními výroky, a obsahově umí vystihnout to důležité. Překládá sdělení do jazyka toho druhého. Je také profesionálním vyjednávačem. Z věcí, které vyjdou najevo, sestaví dohromady se všemi účastníky mediační dohodu. A úplně na konci je právním administrátorem. Protože je třeba vše dohodnuté zaznamenat do mediační dohody, která je cílem mediace.

Zhruba za půl roku tady bude reálná další vlna pandemie – psychologické. Občas někdo vyhodnocuje, jestli s partnerem, kterého má doma, opravdu chce celoživotně žít.