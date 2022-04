Je falešný a všechno odkýve jako osel, myslela si vyměněná manželka

Velkým tématem příbramské rodiny je nezaměstnanost Jiřiny.

V nové epizodě se diváci setkali s rodinou, která žije v bytě 3 + 1 v Příbrami – s momentálně nezaměstnanou Jiřinou (43), řidičem kamionu Martinem (47), taktéž nezaměstnaným synem Tomášem (21), Nikolkou (7) a Kristýnkou (5).

Do Výměny manželek přihlásila rodinu Jiřina, a to zejména kvůli finanční odměně. Ale také proto, aby si Martin uvědomil, že není tak špatná manželka a hospodyňka. Manželé se poznali před dvanácti lety a v jejich vztahu už nějakou dobu údajně chybí zážitky. Například spolu nebyli několik let ani na večeři. „Žijeme stereotyp. Potřebujeme trochu náš vztah okořenit,“ myslí si Martin.

Manželka nedělá to, co by měla

Náhradní manželkou se Martinovi stala Martina (30), maminka na mateřské dovolené z Kladna. Zpočátku neskrýval radost z „partie“, kterou mu produkce vybrala: „Já jsem nadšený. Čekal jsem to mnohem horší.“ Martinu zarazil akorát fakt, že jí Jiřina nechala v koupelně hromadu prádla, které údajně nestačilo uschnout.

Martina (30) chtěla, aby si manžel zkusil, jestli bez ní zvládne fungovat.

Další nedostatky nacházela v domácnosti i následující ráno. „Je to na mě hrozně chaotické,“ postěžovala si. Čistota nebyla podle jejích představ, na lince našla zaschlé mastné skvrny, dózy byly podle jejího názoru dlouho nemyté. „Maminka asi vypraví dcery do školy, zapne robotický vysavač a to je veškerá její pracovní náplň,“ myslela si Martina.

To nevědomky potvrdil i manžel: „Jsem nadšený. Jiřka, ta to někdy fláká, ale Martina jde, hned uklidí nádobí, nenechá to na druhý den.“ Martina po obědě vyrazila pro starší dceru do školy. Po cestě se dozvěděla, že s maminkou ji nepojí žádné společné aktivity, nechodí na hřiště ani na kolo. Nikolka jí ale ukázala aspoň obchod, ve kterém maminka údajně kupuje obložené housky.

Byl sice teprve druhý den natáčení, ale otec už začínal přemýšlet, co všechno by se v domácnosti mohlo změnit. Přestal kouřit v bytě a zavřel se raději na balkóně. „Začínám poznávat, že Jiřka tady nedělá to, co by měla dělat.“ Protože přes týden jezdí s kamionem, nemá nad péčí o domácnost takový přehled.

„O víkendu dělá to, co by měla dělat přes týden,“ svěřil se náhradní manželce. Při tom jí prý Martin pomáhá, ačkoli je Jiřina nezaměstnaná, a má tedy čas na povinnosti přes týden. „Nemůže sehnat práci, pracovní úřad ji vyškrtnul z evidence. Štve mě, že to všechno táhnu sám,“ postěžoval si.

V poledne si Martin pochutnal na guláši s karlovarským knedlíkem, který mu uvařila náhradní manželka. Najíst se přišel i jednadvacetiletý syn Tomáš, který s rodinou nebydlí, ale často matku a jejího partnera navštěvuje. Martina se poté věnovala logopedii s pětiletou Kristýnkou. „Je šikovná. Když se jí někdo bude věnovat denně, tak se to všechno naučí. Silně ale pochybuju, že se to denně děje,“ zamyslela se Martina.

Oba dočasní rodiče se pak vypravili do obchodu koupit Nikolce novou bundu, protože Martina zjistila, že starou má roztrhanou a nejde ji zašít. „Proč je to takový problém? Proč ta Jiřina nechá Nikolku chodit v roztrhaném?“ ptala se Martina. Náhradní manžel ale jen krčil rameny.

Je jako osel

Prvním přáním Martiny ve změně režimu bylo, aby Martin vyklidil sklep a pověsil obrázky podle pokynů v manuálu. Dočasného manžela také poslala do hospody, zatímco ona sama se měla postarat o obě holky a zajít s nimi do herny. „Tady v Příbrami je rybářský ples, tak spolu zajdeme. Hlídání máme zajištěné,“ oznámila nakonec a předložila před náhradního manžela lístky. Hned na to na dveře klepal kurýr a dovezl Martině kytici a obrovské plyšové srdce od manžela. „Je to ten pravý, já ho fakt miluju,“ radovala se.

Večer podle plánu vyrazili na ples a Martin byl nadšený. Náhradní manželce se svěřil, že s Jiřinou na plese, v divadle ani kině nikdy nebyl. Taky mezi řečí prozradil, že si vzal manželčino příjmení. „Mně ho bylo dřív líto, ale teď to spíš nechápu. To není chlap – jméno má po manželce, všechno odkýve… Je jak osel,“ nešetřila kritikou Martina.

O víkendu vyrazila rodina ke kamarádovi na Šumavu. Děvčata se hned zašila do postele, kde jim hostitel pustil pohádku. Oba dočasní manželé se mezitím šli naobědvat řízků, které pro ně nachystal. Martin si však u Martiny pořádně zavařil, když se zmínil o její krupicové kaši z předchozího dne a označil ji za nepovedenou a „betonovou“.

„Víš, co je nejlepší? Že ty mi to doma odkýveš, že je to v pořádku, a teď jsi u kamaráda a najednou mi to říkáš. Proč jsi to nezmínil už včera?“ vyjela na něho. „To je tak strašně falešný člověk. On je chudinka, on je ublížený. Ale mně je to jedno, ať se v tom klidně vykoupou,“ povzdychla si později kamerám.

„Tak co na ni říkáš?“ zeptal se Martin přítele, který opatrně přiznal, že by Martinu doma nechtěl. „Hledá akorát to, co Jiřka nedělá, a hledá chyby. Už se těším, až mi přijede žena. Nedám na ni dopustit,“ otočil Martin.

Od návratu ze Šumavy bylo mezi dočasným párem znát napětí. „Raději jsem dělala, že spím, že je mi blbě. Už tady s ním nemůžu být,“ svěřila se Martina. Partner jí začal vyčítat neutřené nádobí i zašpiněný sporák. „Mě by zajímalo, jestli to takhle říkáš svojí ženě,“ přemýšlela nahlas Martina.

Ale Martin se nedal: „Ty po Jiřce jdeš jak včela po flusu. Ale že ty neděláš nějaké věci, které bys měla, aspoň podle manuálu… Pokud vím, tak jsi vysávala jen jednou,“ osočil ji. „Jdi do p*dele, já na tebe nejsem zvědavá. Ty si do té huby opravdu nevidíš,“ vybublala Martina a šla si ven zapálit. „Když to tak vezmu, tak tady nic neudělala, akorát házela špínu na Jiřinu,“ okomentoval situaci Martin.

Další den se byl zeptat v družině, zda by neměli místo pro Nikolku. Dostal pozitivní odpověď a sám tedy zjistil, že ho manželka poněkud vodila za nos, když říkala, že družina nové děti nepřijímá a ona proto nemůže chodit do práce. „Jiřka bude mít čas i na práci, hlavně aby si ji našla,“ řekl. Ve školce mu navíc sdělili, že Týna udělala s logopedií za poslední dobu velký pokrok. „Dělá pokroky a může za to teta. A tatínek to slyšel! Já mám takovou radost,“ těšila se Martina.