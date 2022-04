Co to vlastně znamená, ta mobilizace? Touto otázkou začíná deník Helgy Hoškové-Weissové, v němž popisuje hrůzy holokaustu, které na vlastní kůži zažila. Před transportem do Osvětimi předala mladičká Helga svůj deník i s obrázky strýci, který je uschoval ve zdech Terezína. Dnes jsou tyto materiály unikátním svědectvím o tom, co se za zdmi ghetta dělo. Helga s maminkou přežily. Tatínka viděly naposledy v Terezíně...