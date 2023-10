O manželových dluzích i neznalosti hvězd StarDance. Tatiana Drexler vypráví

Show StarDance běží na českých obrazovkách sedmnáct let. Není už pro vás v jejím porotcování díl fádnosti?

V BBC ten program vymysleli tak výborně, že to ani nemůže být fádní. V každém ročníku jsou vždy nové osobnosti, je to pestré a různorodé. Tam se toho vždycky tolik děje! Ani tanec nemůže být fádní. Musím říct, že jsem se tam snad ještě nikdy nenudila. Na české verzi se mi moc líbí, že v ní nejde až tak o tanec, jako spíš o osobnosti. Je to milé, sympatické, veselé a takové české, domácí. A je tam český humor a ten máme všichni rádi.

StarDance u nás přivedlo spoustu lidí do tanečních kurzů. Děje se to i jinde ve světě?

V porovnání třeba s Německem nebo se Slovenskem je sledovanost této taneční show v Česku obrovská. Zdejší taneční svazy trend podchytily a do kurzů získaly spoustu mladých lidí. Když se jim zalíbí v kurzech, půjdou třeba i do klubů a budou se věnovat sportovnímu tanci. Podle mě je tanec jeden z nejhezčích sportů. Trénuje tělo, koordinaci a tím, že se pracuje v týmu, i sociální chování.